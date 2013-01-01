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Petrescu (ASF): România are nevoie de un model de creștere economică susținut mai puternic de investiții

| 16 noi, 20:02

România are nevoie de un model de creștere economică bazat într-o măsură mai mare pe investiții și pe capitalizarea companiilor, iar piețele financiare nebancare pot juca un rol important în această tranziție, consideră președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

 

'România are nevoie de un model de creștere economică susținut mai puternic de investiții și de capitalizarea companiilor. Piețele financiare nebancare pot contribui semnificativ la această tranziție, prin mobilizarea economisirii interne și orientarea resurselor către economia reală', a afirmat Alexandru Petrescu, citat în comunicat.
Președintele ASF a participat luni la conferința 'Concurența în sectoare cheie: competitivitate și inovare', organizată de Consiliul Concurenței, în cadrul panelului 'Inovație în servicii financiare: cum finanțăm economia', alături de reprezentanți ai pieței de capital, ai sectorului bancar și ai industriei plăților digitale.
'Am evidențiat importanța diversificării surselor de finanțare și a facilitării accesului la capital, în special pentru IMM-uri și companiile inovatoare. Extinderea bazei de investitori, atragerea de noi emitenți la bursă și dezvoltarea ofertei de instrumente financiare sunt direcții esențiale pentru o piață capabilă să răspundă nevoilor economiei. Fondurile de pensii private și fondurile de investiții pot avea o contribuție tot mai importantă la finanțarea pe termen lung, inclusiv în domenii precum infrastructura, tranziția energetică și inovarea. Valorificarea acestui potențial presupune o gestionare atentă a riscurilor și menținerea unor standarde ridicate de protecție a participanților și investitorilor', a precizat președintele ASF.
În ceea ce privește digitalizarea, Petrescu a subliniat necesitatea consolidării securității cibernetice.
'Digitalizarea poate facilita accesul la servicii financiare, reduce costurile și crește transparența. Aceste beneficii trebuie susținute prin consolidarea rezilienței operaționale și a securității cibernetice, precum și prin adaptarea capacității de supraveghere la noile tehnologii. Consider că dezvoltarea piețelor financiare nebancare este esențială pentru competitivitatea României. Pentru ASF, această perspectivă înseamnă un cadru predictibil, care să permită inovarea și să susțină investițiile, păstrând în centrul preocupărilor stabilitatea piețelor și protecția consumatorilor', a adăugat Alexandru Petrescu.

 

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