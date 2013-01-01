Pîslaru: Lista cu 'morți' pe care o flutură ministrul Muncii este cea întocmită și semnată de Alexandra Zară, susținută de PS

Reacția acestuia vine după ce actualul ministru de resort, Florin Manole, a anunțat, luni, că Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate iar România va pierde bani din PNRR din cauza unor raportări false.

'Domnul Manole mă acuză că aș fi raportat 'persoane decedate' către Comisia Europeană pentru a bifa o țintă din PNRR privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități. Ceea ce 'uită' să menționeze este că lista cu 'morți' pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită și semnată de doamna Zară, fosta președintă ANPDPD, numită și susținută de PSD. Exact pentru acest tip de management dezastruos am demis-o pe doamna Zară. În locul ei am numit-o pe Ana Rădulescu, un profesionist impecabil, care a făcut curățenie în haosul lăsat în urmă', a scris Pîslaru, marți, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, ANPDPD a raportat la 31 august, pe baza datelor primite din țară către minister, 3.976 de persoane eligibile, fără vreun caz de deces în centre, cum fuseseră identificate în fosta raportare de la 30 iunie, și care au fost înlăturate printr-o verificare clară.

'Știu exact de ce iese domnul Manole la atac tocmai acum. Comisia Europeană face verificările firești pe acest jalon, iar domnul ministru, incapabil să susțină negocierile tehnice cu experții europeni, caută un țap ispășitor. Raportarea de 3.976 de persoane dezinstituționalizate a fost cea mai riguroasă, corectă și curată centralizare posibilă pe baza datelor existente în acel moment. Orice neconcordanță sau diferență de interpretare pe care Comisia o ridică acum în fața ministerului ține de clarificări metodologice complexe (cum ar fi eligibilitatea tinerilor salvați din sistem), nu de 'falsuri' și, sub nicio formă, de 'persoane decedate'', a mai precizat fostul ministru.

El susține, totodată, că în calitatea sa de ministru interimar timp de 5 luni, nu a semnat și nu a trimis nicio raportare către Comisia Europeană, această atribuție fiind a direcției de specialitate din minister.

Dragos Pîslaru a mai precizat că, în primăvara anului 2026, a renegociat jalonul cu Comisia Europeană, scăzând ținta la 4.000 (persoane dezinstituționalizate, n.r.) și transformând indicatorul într-unul mai ușor de măsurat.

'Cu marja permisă de 5% (deviația minimă), ținta de atins era 3.800, iar cele 3.976 de persoane eligibile raportate de ANPDPD pe 31 august, pe baza datelor din teritoriu de la DGASPC-uri au acoperit jalonul satisfăcător, pe datele de atunci. Cer PSD-ului un dram de decență. Oamenii cu dizabilități, destinele lor și eforturile reale de a le oferi o viață demnă în comunitate nu sunt o masă de manevră pentru a vă acoperi incompetența și fraudele', a mai arătat sursa citată.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni că Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate motiv pentru care este inevitabilă corecția de fonduri din PNRR.

'Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea și raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii. I s-a spus atunci că este necesară verificarea și completarea datelor, și adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a țintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate', a afirmat Manole.

Potrivit șefului de la Muncă, până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituționalizării, iar toți actorii implicați au fost informați oficial că decesele, transferurile în alte centre și formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare.

La data de 10 iulie, dosarul dezinstituționalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica și a asigura conformitatea dosarelor.

'La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunțat că ținta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informații lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidențiale și persoane care nu erau instituționalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgență revizuirea datelor. În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituționalizate până în anul 2020 sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituționalizare sau transferate în alte centre. Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate. Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă', a susținut ministrul Muncii.