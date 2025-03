Ponta, despre Colectiv: Mi-am dat demisia în speranţa că următorul Guvern va lua măsuri să avem paturi pentru arşi,

Ponta a mai declarat că cel care a profitat politic de pe urma acelei tragedii a fost preşedintele Klaus Iohannis. Victor Ponta a adăugat că pentru fraza rostită atunci de Iohannis potrivit căreia a fost nevoie să moară oameni pentru ca Guvernul să demisioneze, Dumnezeu îl va pedepsi.

Victor Ponta a declarat, duminică, la Digi 24, referindu-se la tragedia de la clubul din Macedonia de Nord, că nimeni nu învaţă niciodată din experienţele triste ale altor ţări.

”Mă rog pentru cei care au murit, pentru familiile lor şi mă gândesc cum nimeni nu învaţă niciodată din experienţele triste ale altor ţări”, a declarat Victor Ponta.

El a precizat că după tragedia de la Colectiv a demisionat, dar nu avem un sistem mai bun de îngrijire pentru marii arşi.

”Statul român nu şi-a făcut datoria după. Astăzi, în România, dacă avem mari arşi îi urcăm în avion şi îi trimitem în străinătate. Au trecut zece ani de la acea tragedie. Eu am demisionat din funcţie deşi nu era un loc sub autoritatea statului, era un loc privat. Am considerat că în statul român trebuie existe întotdeauna cineva care îşi asumă responsabilitatea. După mine, de câte ori au mai fost incendii şi oameni morţi în spitale, nu şi-a dat nimeni nicio demisie. Dar eu cred că am făcut bine”, a explicat Ponta.

El îl acuză pe Iohannis că a profitat politic de pe urma acelei tragedii.

”În acelaşi timp mi-am dat demisia în speranţa că următorul prim-ministru, următorul guvern va lua măsuri ca în România să avem paturi pentru arşi, să avem un sistem mai bine. Nu îl avem la zece ani după. Iar cel care a profitat politic de pe urma acelei tragedii, domnul Klaus Iohannis, a plecat din funcţie într-un mod ruşinos şi jenant pentru România. A fost folosit acea frază oribilă pentru care eu sunt convins că Dumnezeu îl va pedepsi. Şi pe el şi pe cei din jurul lui care au spus că a fost nevoie să moară oameni”, a mai transmis Victor Ponta.

Acesta a explicat că nu ai voie să te foloseşti de tragedia unor oameni pentru interese politice.

În Macedonia de Nord a fost decretată o perioadă de doliu de şapte zile după incendiul dintr-un club de noapte care s-a soldat cu cel puţin 59 de morţi şi peste 150 de răniţi. Autorităţile au reţinut 15 persoane pentru a le chestiona, iar ministrul de interne a declarat că o inspecţie preliminară a arătat că clubul funcţiona fără o licenţă corespunzătoare.