Ponta: România e în faliment, cu un picior în groapă, pentru că nu avem Guvern

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Parlament, după o discuție pe care Victor Ponta a avut-o în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Ponta a precizat că nu a purtat negocieri politice, dar a spus că și-ar dori ca parlamentarii din grupul 'Uniți pentru România' să participe la formarea unei majorități.

Întrebat dacă există în acest moment o majoritate parlamentară, Ponta a răspuns: 'Prim-ministrul desemnat are obligația și are dreptul de a-și face o majoritate. Nu este treaba președintelui să facă majorități în Parlament. (...) M-aș bucura ca 'Uniți pentru România' să participe la acest efort'. El a adăugat că ar putea aduce peste 18 voturi în Parlament.

'N-am cu cine să negociez nimic, pentru că nu este desemnat un prim-ministru. Singurul lucru pe care aș vrea să-l negociez public cu domnul președinte Nicușor Dan este să numească odată un prim-ministru. (...) România în acest moment este în faliment, e cu un picior în groapă, pentru că nu avem guvern. Și cred că nimic nu este mai important decât să-l convingem pe domnul președinte Nicușor Dan să desemneze un prim-ministru, pe cine dorește el, dar să-l desemneze', a declarat Ponta la Parlament.

El a adăugat că s-a aflat în zborul privat către Mykonos, alături de reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a României, 'pentru a promova România, pe niciun ban public'.

'Eu cred că avem o mare problemă că această bătaie pe judecătorii din CCR (...) este încă o lovitură la un stat care nu mai funcționează. Și rezultatul va fi ca și în Germania. Cred că poporul își aduce foarte bine aminte că eu, ca prim ministru, le-am dat salariile, pensiile și le-am redus taxele. (...) Eu văd o bătălie între două găști care vor să pună mâna pe Curtea Constituțională. (...) N-am negociat eu pentru Guvern, în niciun caz. Încerc atât cât pot, prin mesajele publice pe care le dau, să convingem toți pe domnul Nicușor Dan că România are nevoie de un Guvern', a transmis Victor Ponta.