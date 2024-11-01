Homepage » Actual

Președintele Nicușor Dan îl primește, miercuri, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte

| 04 noi, 19:01

Președintele Nicușor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, informează Administrația Prezidențială.

 

Întâmpinarea șefului Alianței va avea loc în jurul orei 13:00.
Potrivit sursei citate, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare - NATO-Industry Forum (București, 5 - 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.
Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum joi.
Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică.

 

Președintele Nicușor Dan îl primește, miercuri, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte

