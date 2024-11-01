Homepage » Actual

Conducerea PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

Biroul Politic Național al PNL a validat, marți, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizației de București.

 

 

 

Votul de validare din cadrul Biroului Politic Național reprezintă ultimul pas procedural prevăzut de statutul PNL, precizează un comunicat al formațiunii.
'Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru București, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalți candidați nu le au: experiența administrativă și onestitatea', a declarat, în ședință, Ilie Bolojan, președintele PNL, conform sursei citate.
Acesta a spus că Bucureștiul pus la punct nu se face din vorbe mari, ci din reguli clare, echipe care livrează și respect pentru oameni.
Ciprian Ciucu își propune să le ofere bucureștenilor o administrație modernă, eficientă și orientată spre soluții concrete pentru dezvoltarea Capitalei, precizează PNL.
'Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câștiga Primăria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris și sunt convins că vom câștiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus. Noi nu am pregătit atacuri murdare. Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București. Ceea ce vedeți în sondaje e pe bune sau poate chiar mai bine. Sondajele care nu ne aparțin au fost date neasumat. S-a putut umbla pe marje. Ambele sondaje pe care noi le-am dat sunt făcute cu două case de opinie ale căror rezultate au fost validate de rezultatul alegerilor. Vă mulțumesc pentru vot', a declarat Ciprian Ciucu, potrivit sursei citate.

 

