Președintele Nicușor Dan: Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate

| 02 apr, 20:21

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat bucuria joi pentru faptul că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și i-a felicitat pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă.

 

''Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă. Apreciez, totodată, sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust). Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect'', a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
Nicușor Dan a subliniat că ''tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură: înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc, au un impact puternic asupra întregii societăți și reprezintă moștenirea viitoarelor generații''.
Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur au fost predate autorităților române, joi, la sediul Muzeului Drents din Țările de Jos.
În urma investigațiilor efectuate de echipa comună de anchetă, au fost recuperate trei dintre obiectele de patrimoniu din categoria ''Tezaur'', furate la 24 ianuarie 2025 din expoziția ''Dacia! Regatul aurului și argintului'', organizată de Muzeul Drents.
Coiful de aur de la Cotofenești și trei brățări de aur au făcut parte din expoziția 'Dacia - Tărâmul Aurului și Argintului', care a fost expusă anul trecut la Muzeul Drents din Assen. Cu câteva zile înainte de închiderea expoziției și readucerea exponatelor la Muzeul Național de Istorie din București, trei bărbați au detonat o intrare din spate a muzeului din Assen și în doar câteva minute au ieșit cu cele patru artefacte românești. În lunile care au urmat jafului, mai multe persoane au fost arestate.

 

