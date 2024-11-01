Homepage » Actual

Predoiu, angajaților MAI decorați: Sunteți modele; să ajutați și colegii să-și ridice nivelul

| 03 dec, 18:08

Ministerul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a transmis, miercuri, angajaților decorați cu prilejul Zilei Naționale că aceasta este o recunoaștere a faptului că și-au făcut datoria iar în continuare trebuie să ofere acest model și celorlalți colegi.

 

'Orice țară se bizuie pe anumiți stâlpi de rezistență. România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne. Este unul din stâlpii de rezistență ai acestei țări. Este o instituție care, an după an, și-a demonstrat nu numai viabilitatea, ci și performanța, utilitatea în serviciul public, în serviciul cetățenilor. O instituție care, an după an, a demonstrat că e capabilă să se modernizeze, să se adapteze cerințelor pe care provocările le ridică în fața sa. O instituție pe care românii și România s-au putut baza și se pot baza în continuare', a declarat Predoiu la evenimentul de acordare a plachetelor și emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie.
El a precizat că, în ultimul an, într-un context politic complicat, în care țara a fost atacată cu interferențe străine, într-un context de tensiuni sociale, MAI a reușit să aplice legea, să mențină ordinea și siguranța publică, a acționat pentru siguranța cetățenilor și a comunității și a protejat frontierele.
'MAI și-a făcut datoria, asigurând un climat de liniște și de calm ori de câte ori cetățenii au fost chemați să exercite drepturi fundamentale. A asigurat imparțialitatea sa în aceste momente și a asigurat succese în proiecte și dosare complicate, precum Schengen. Și-a asumat misiuni complicate, cum ar fi protejarea frontierei naționale și combaterea migrației ilegale', a spus Predoiu.
Ministrul a subliniat că această recunoaștere a meritelor nu este un punct terminus al unei călătorii, este doar o etapă în parcursul profesional al angajaților MAI care, tocmai pentru că au ridicat nivelul performanței, trebuie să-l ducă mai departe.
'Ministerul Afacerilor Interne își recunoaște colegii merituoși care și-au făcut datoria. Ați fost propuși de comandanții dumneavoastră. În continuare, trebuie să colaborați cu comandanții dumneavoastră. Sunteți modele! În continuare, trebuie să oferiți acest model, să ajutați și colegii dumneavoastră să-și ridice nivelul, să luptați și cu dumneavoastră să vă ridicați propriul nivel. Țineți aproape de colegi, ajutați-i să fie mai buni! Țineți aproape de comandanți, urmați-i! Dânșii sunt cei mai buni prieteni pe care îi aveți în misiune sau între misiuni. La rândul lor, comandanții dumneavoastră vor ține aproape de comandanții lor superiori și tot așa, până la șefii de arme, iar ei, de secretarii de stat și conducerea ministerului. Aceasta este cheia succesului. Merit, datorie, onoare, disciplină, organizare, ordine și loialitate față de lege, față de cetățean, față de patrie, față de echipa dumneavoastră, de comandanți și de misiunile pe care le avem', a afirmat Predoiu.

 

