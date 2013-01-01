Premierul a discutat cu ambasadorii statelor UE despre prioritățile Guvernului

'Am avut în această dimineață o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București, la invitația ambasadorului Irlandei, țară care deține în prezent Președinția Consiliului UE. A fost o discuție deschisă și utilă despre prioritățile noului Guvern și despre felul în care România poate contribui la o Europă mai sigură, mai puternică și mai bine pregătită pentru provocările actuale. Am vorbit despre securitatea și apărarea Europei, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre. România își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE', a transmis Luca Niculescu, potrivit paginii de Facebook a Guvernului.

Totodată, șeful Executivului menționează că le-a prezentat ambasadorilor și progresele în operaționalizarea hub-ului de securitate maritimă de la Constanța, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni.

O altă temă a discuției a vizat extinderea Uniunii Europene.

'România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei țări', a mai transmis Niculescu.

El a precizat că un alt subiect important a fost viitorul buget european.

'Avem nevoie de un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârșitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune și agricultură, politici esențiale pentru România', a subliniat Niculescu.

În cadrul întâlnirii, premierul le-a mulțumit ambasadorilor pentru sprijinul acordat României în domeniul securității și apărării, precum și în procesul de aderare la OCDE, și i-a mulțumit ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, pentru organizarea întâlnirii și pentru activitatea Președinției irlandeze a Consiliului UE.

'Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să discutăm direct, să ne ascultăm și să găsim soluții împreună. România are priorități clare în Europa și își asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile și proiectele noastre comune', a punctat prim-ministrul Luca Niculescu.