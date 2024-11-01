Homepage » Actual

Primarul Băluță estimează că lucrările de la Planșeul Unirii ar putea fi încheiate în acest an, în condiții meteo favorabile

24 feb, 19:16

 

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, estimează că lucrările de refacere de la Planșeul Unirii ar putea fi încheiate în acest an, dacă vremea va fi favorabilă.

 

În prezent, stadiul lucrărilor este devansat cu câteva luni față de graficul de execuție inițial, a precizat edilul, într-o declarație acordată presei, marți, la sediul PMB.

'Dacă vremea va fi bună în cursul acestui an, avem șanse foarte mari ca până la sfârșitul anului să terminăm. Dacă nu, în primăvara următoare, Planșeul Unirii va fi gata', a susținut Băluță.
Potrivit acestuia, în ultimele două etape ale proiectului, nu vor exista restricții de circulație, având în vedere că lucrările se vor desfășura în interiorul parcului de la Piața Unirii.
'Ne așteptăm în a doua jumătate a anului să ridicăm restricțiile de trafic în zona respectivă, pentru că vom derula întregul șantier într-o zonă în care nu există trafic', a explicat el.
Primarul Sectorului 4 și-a exprimat convingerea că toate partidele din coaliție vor identifica sursele de finanțare necesare, având în vedere importanța proiectului.
'Am această convingere pentru că nu este o lucrare oarecare. Nu este un stadion, nu este un parc. Este o lucrare de importanță națională, întrucât acolo găsim magistrala M2, găsim Dâmbovița, găsim trafic rutier și trafic pietonal. Avem Palatul Parlamentului în față și peste 100.000 de mașini trec zilnic pe acolo. De exemplu, pe sub pasaj trec 60.000. Deasupra sunt peste 100.000. (...) Nu prevăd niciun fel de problemă în legătură cu finanțarea acestei lucrări', a completat Daniel Băluță.

