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PSD cere demisia Cristinei Trăilă: Prim-ministrul demis Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară

| 25 aug, 19:05

PSD a solicitat, marți, demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sa sub acuzare de către procurorii DNA, 'în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș'.

 

'Prim-ministrul demis Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, după ce DNA l-a pus sub acuzare pe secretarul general adjunct al Guvernului. PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș. Totodată, premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României', se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.
Social-democrații au amintit că Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan.
'Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României', se mai susține în comunicatul PSD.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție informează că au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru 'complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite'.

 

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