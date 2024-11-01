Homepage » Actual

PSD cere susținere de la partidele românești cu reprezentare în PE pentru propunerile privind practicile comerciale neloiale

| 24 feb, 19:14

Partidul Social Democrat a făcut marți un apel către toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile formulate de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru revizuirea Directivei UE 2019/633 privind practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar.

'PSD face un apel la toate partidele politice din România reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile formulate în numele țării noastre de către ministrul Agriculturii, pentru revizuirea Directivei UE 2019/633 privind practicile comerciale neloiale pe lanțul de aprovizionare agricol și alimentar. Toate cele patru propuneri avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor locali față de practicile abuzive ale marilor retaileri și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit PSD, propunerile ministrului Agriculturii au fost prezentate în cadrul dezbaterii publice inițiate de Comisia Europeană pentru revizuirea Directivei 2019/633, iar amendamentele statelor membre vor fi supuse votului în Parlamentul European în toamna acestui an.
'În acest context, România are oportunitatea de a-și promova la nivel european interesele producătorilor români și ale sectorului agroalimentar din țara noastră. În astfel de situații, toate forțele politice românești reprezentate în Parlamentul European trebuie să acționeze unitar pentru susținerea interesului național, indiferent de apartenența și partizanele politice ale europarlamentarilor români', mai precizează comunicatul.
Cele patru propuneri făcute de Barbu sunt următoarele: produsele comercializate sub marca proprie a magazinelor de retail din UE să fie limitate la 20% din volumul total al vânzărilor, astfel încât să se asigure o competiție loială în raport cu mărcile producătorilor locali, adaosul comercial practicat de retaileri să fie similar pentru toate articolele care fac parte din aceeași gamă de produs, astfel încât să se asigure o competiție corectă între produsele similare din import și cele autohtone, eliminarea refacturării rabatului și remizelor prin care marii retaileri transferă pierderile comerciale către producătorii autohtoni, reglementarea discount-urilor practicate de marii retaileri, pe seama producătorilor autohtoni, astfel încât aceștia din urmă să nu mai ajungă în situația de a-și vinde produsele la prețuri finale mai mici decât costurile de producție.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

usr

USR Sector 4 îl acuză de ipocrizie pe Băluță: Nu participă la ședințele CL, iar proiectele Opoziției nu sunt dezbătute

24 feb, 19:12
Citeşte mai departe
ciucu

Ciprian Ciucu: Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie oraşul nostru!

24 feb, 19:46
Citeşte mai departe
aur

AUR Bucureşti: Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, şedinţe, informaţii către consilierii generali

24 feb, 19:41
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Gisele Pelicot, primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat 'șocată' de calvarul acesteia

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Persoanele cu dizabilităţii au răbufnit la măsurile lui Bolojan: Nici de data aceasta nu s-a ţinut cont. Este profund nedrept să tai drepturile garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale
h
Ucraina își anunță planurile de rezistență după patru ani de război - Sunt trei direcții cheie
h
Val de agresiuni asupra ambulanțierilor: Sindicatul reclamă un pericol constant și cere intervenția forțelor de ordine
economica.net
feminis.ro
h
Gisele Pelicot, primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat 'șocată' de calvarul acesteia
h
Russell Brand a pledat nevinovat la alte două acuzații de infracțiuni sexuale și viol
h
Fiul cineastului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinţilor săi
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ