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PSD: PNL trebuie să răspundă politic în fața cetățenilor pentru eșecul Legii salarizării

| 26 aug, 18:37

PSD consideră că liberalii trebuie să răspundă politic în fața cetățenilor pentru 'eșecul' Legii salarizării și să le explice de ce, după luni de întârzieri, România riscă să piardă banii europeni aferenți acestui jalon din PNRR.

 

'PSD condamnă fuga PNL de a-și asuma responsabilitatea pentru eșecul Legii salarizării. Bolojan, Pîslaru și PNL trebuie să răspundă toți politic pentru această nereușită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ținut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele și de ce au adus astfel România în situația de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR! Au făcut totul la secret, doar ținând cont de propria agendă politică, fără să țină cont de realitățile din România. Acum dau vina pe alții că nu susțin o lege proastă. O lege respinsă de toată lumea și a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituționale și pierderi uriașe pentru cetățeni și pentru economie', se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri AGERPRES de PSD.
Social-democrații menționează că 'nici măcar în al 12-lea ceas al PNRR' ''partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar''.
'Nu și-au făcut treaba, nu și-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alții că nu au dezbătut și nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există! Ultima variantă a Legii salarizării prezentată de reprezentanții PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare și a fost respinsă atât de către sindicate, cât și de către reprezentanții Comisiei Europene. Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar! Ea este eșecul exclusiv al autorilor acestei legi și o probă suplimentară a incompetenței celor care încă se mai agață de scaunele guvernamentale din care au fost demiși de Parlament. PNL să răspundă pentru deciziile luate cu îngâmfare de Bolojan și de Pîslaru în această chestiune și pentru prejudiciul de 770 de milioane de euro pe care l-au produs din banii europeni ai României', transmite PSD.

 

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