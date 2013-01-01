PSD: Românii au dreptul să știe ce obligații neachitate a lăsat în urmă Ilie Bolojan

'Cifrele nu mint! Deficitul nu poate fi măsurat doar după plățile făcute, fără să iei în calcul și obligațiile neonorate sau banii europeni pierduți din cauza unui condamnat pentru conflict de interese! Aici nu e vorba nici de scuze, nici de confruntări politice. Românii au dreptul să știe ce obligații neachitate a lăsat în urmă Ilie Bolojan și pentru ce au îndurat măsurile de austeritate! Pretinșii reformiști au arătat doar jumătatea care le convine și au ascuns-o pe cea care arată adevărul. Ei știu bine că deficitul cash nu include restanțele care au blocat economia și dezvoltarea țării. Știu bine că nu au inclus facturile neplătite în Programul Anghel Saligny, nici rambursările întârziate de TVA și nici concediile medicale nedecontate către antreprenori. Știu bine că restanțele lăsate în urmă însumează zeci de miliarde! Și știu bine că 'marea reformă' a fost doar pe hârtie', a susținut PSD, într-o postare pe Facebook.

Potrivit social-democraților, și banii europeni din PNRR 'au fost atrași doar pe hârtie'.

'În realitate, banii europeni 'atrași' de Bolojan sunt suspendați de Comisia Europeană în urma contestației lui Bolojan împotriva legii care îi obliga pe Fritz de la USR și pe ceilalți condamnați de conflict de interese să suporte consecințele legale. De aceea, atacă inițiativa PSD de a se pune toate cifrele pe masă! Pentru că știu că adevărul nu e de partea lor', a completat PSD.