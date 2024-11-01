Homepage » Actual

PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică

20 feb, 20:30

 

PSD a făcut, vineri, un apel către PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică și a solicitat avizarea urgentă a pachetului de măsuri de către Ministerul Economiei.

 

 

'PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică - singura reformă autentică a actualei coaliții de guvernare. Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei. PSD subliniază că programul, inițiat încă din luna septembrie 2025, a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.
Potrivit sursei citate, după intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care urmărește stimularea investițiilor noi în sectoarele strategice ale economiei naționale.
'România are nevoie urgentă de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre. Cele două partide care dispută controlul asupra fondurilor alocate în acest program ar trebui să dea dovadă de maturitate și să renunțe la orgoliile politice. Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri; important este ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a evita adâncirea recesiunii economice', mai precizează social-democrații.

 

