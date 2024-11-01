Homepage » Actual

PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministrul Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu

| 03 dec, 18:06

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicaţii şi soluţii ministrului Mediului, Apei şi Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operaţiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

 

”Situaţia este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză! Ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operaţiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariţiei unei situaţii de urgenţă, a tratat lucrurile cu superficialitate, a minţit public că nu a fost informată. Astfel a pus în pericol viaţa şi sănătatea a sute de mii de oameni şi a creat un dezechilibru major în sistemul energetic naţional!”, spune PSD într-un comunicat oficial.
Potrivit PSD, aceasta ”a fost pe punctul de a declanşa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin reţelele de apă potabilă din localităţile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziţiei Direcţiei de Sănătate Publică (DSP)”.
”Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul şi incompetenţa de la vârful Ministerului Mediului? Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce şi-a numit oamenii şi colegii de partid în conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române şi după ce şi-a asumat personal această operaţiune, dând asigurări oamenilor că „nu există niciun pericol pentru comunităţi” şi că „accesul la apă va fi asigurat”. Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-şi asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului. Totodată, USR trebuie să înceteze imediat campania mincinoasă de intoxicare, prin care insinuează o falsă legătură între PSD şi anumite persoane care nici măcar nu mai activează în compania care distribuie apa potabilă în judeţul Prahova. Nu vă puteţi ascunde la infinit incompetenţa”, mai spune PSD.

 

Nicușor Dan: Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit

03 dec, 17:59
sorin grindeanu

Grindeanu: Dacă aș fi în locul ministrei Mediului, m-aș duce la Prahova să încerc să rezolv ce am încurcat

03 dec, 18:12
Radu Mihaiu

Radu Mihaiu (USR): Nu am niciun fel de teamă că va trece o moțiune de cenzură

03 dec, 18:11
Simptome vagi, dar periculoase: cum depistează MedLife leucemia prin analize medicale specifice

Citeşte mai departe
