PSD susține că USR dezinformează oficialii europeni pentru a-l proteja pe Fritz, în detrimentul României

'USR dezinformează oficialii europeni, împotriva României, pentru a-l salva pe condamnatul Fritz. PSD condamnă ferm acțiunile incalificabile întreprinse de USR la nivelul Uniunii Europene împotriva României, în încercarea de a-l salva pe condamnatul Dominic Fritz de sancțiunile legale aplicabile în cazul conflictului de interese. Încercarea USR de a dezinforma Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a interveni cu rezoluții și sancțiuni împotriva României reprezintă un act iresponsabil de trădare națională', se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.

Social-democrații susțin că reprezentanții USR solicită oficialilor europeni măsuri împotriva României, 'în favoarea președintelui lor de partid', omițând să precizeze că acesta este 'un condamnat definitiv pentru conflict de interese'.

'Este o campanie antinațională, dar și antieuropeană, pentru că acționează în totală contradicție cu standardele de integritate recomandate României chiar de către Comisia Europeană! Cazul condamnatului Fritz întrunește toate vulnerabilitățile de integritate pe care Comisia Europeană le semnala României în analizele anticorupție și în rapoartele anuale din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. În Raportul anticorupție al UE privind România din 2014, Comisia Europeană sublinia că 'odată definitive, deciziile de conflict de interese trebuie să ducă la încetarea mandatului funcționarului ales'. Condamnatul Fritz și prefectul USR de Timiș au ignorat fără rușine acest principiu statuat de Comisia Europeană, dar și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție din România. În Raportul MCV din 2015, Comisia Europeană recomanda României 'să adopte legi stricte în materie de integritate' în cazul aleșilor locali, 'având în vedere rolul-cheie jucat de aceștia în cadrul procedurilor de achiziții publice'. În mod evident, amenda simbolică aplicată de prefectul USR condamnatului Fritz este pe contrasens cu recomandarea Comisiei Europene, dar și cu deciziile ÎCCJ', menționează social-democrații.

PSD invocă și ultimul Raport MCV din 2019, despre care afirmă că a criticat propunerile de modificare a sancțiunilor aplicabile în cazurile de conflict de interese și incompatibilitate pentru aleșii locali, atunci când acestea ar conduce la un regim mai puțin strict.

'Este exact ceea ce au încercat să facă acum cei de la USR în noua Lege a integrității, când au propus amendamente care ar fi șters sancțiunile aplicabile în cazul condamnării definitive a primarului Fritz și a altor aleși locali. Comisia Europeană arăta atunci că 'aplicarea unor sancțiuni suficient de disuasive în caz de incompatibilitate și conflict de interese reprezintă un element important în prevenirea corupției'! Din fericire, această tentativă a USR a fost respinsă în Parlament, iar amendamentul PSD privind norma tranzitorie a noii legislații a vizat exact principiul Comisiei Europene enunțat încă din 2019, anume că 'evoluțiile cu privire la legislația în materie de integritate să fie clarificate pentru a se evita riscul ca sancțiunile disuasive să nu mai poată fi aplicate în urma unei hotărâri judecătorești definitive, ceea ce ar constitui un regres în ceea ce privește integritatea'', mai spune comunicatul.