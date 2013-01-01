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Radu Marinescu: Avocații din oficiu își vor primi banii datorați pentru munca lor

| 04 noi, 18:31

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, miercuri, că instituția pe care o conduce a solicitat, la prima rectificare bugetară din acest an, fonduri pentru plata restanțelor către avocații din oficiu și pentru acoperirea cheltuielilor estimate până la sfârșitul anului.

 

'Avocații din oficiu își vor primi banii datorați pentru munca lor. Cu ocazia primei rectificări bugetare, Ministerul Justiției a solicitat deblocarea și repartizarea sumei de 10% reținute potrivit art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, în valoare de 27.640 mii lei, precum și suplimentarea bugetului cu suma de 80.500 mii lei la Capitolul 54.01 'Alte servicii publice generale - Titlul II 'Bunuri și servicii'. Fondurile solicitate erau destinate asigurării plății onorariilor avocaților, a serviciilor de prezentare, prelucrare și distribuire a actelor de procedură prezentate în sistem TP, precum și a compensațiilor financiare', a scris Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook.
Conform ministrului, prin OUG 41/2026 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2026, pentru acest capitol bugetar au fost aprobate suplimentarea bugetului cu 60 de milioane de lei, totodată fiind aprobată deblocarea și repartizarea integrală a sumei de 10% reținute, respectiv 27,64 milioane de lei.
'În perioada următoare, Ministerul Justiției va proceda la repartizarea către instanțele judecătorești a fondurilor obținute prin rectificarea bugetară, respectiv suma de 27.640 mii lei, reprezentând cota de 10% deblocată, și suma de 60.000 mii lei, reprezentând suplimentarea bugetară aprobată. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru achitarea obligațiilor restante, precum și pentru acoperirea cheltuielilor estimate pentru lunile noiembrie și decembrie 2026, aferente onorariilor avocaților, serviciilor de prezentare, prelucrare și distribuire a actelor de procedură în sistem TP și compensațiilor financiare', precizează Radu Marinescu.
Potrivit situațiilor centralizate transmise de instanțele judecătorești, la data de 31 octombrie 2026, restanțele la plata onorariilor avocaților se ridicau la 21,511 milioane de lei. Necesarul estimat pentru ultimele două luni ale anului este de 34,9 milioane de lei, menționează ministrul.
'În acest context, obiectivul Ministerului Justiției îl reprezintă asigurarea resurselor bugetare necesare pentru achitarea obligațiilor de plată și prevenirea acumulării unor noi restanțe la plata onorariilor avocaților până la sfârșitul anului 2026. Ne vom asigura ca justiția primește sumele necesare pentru funcționarea sa', subliniază Marinescu.

 

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