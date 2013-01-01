Radu Miruță a depus un proiect pentru actualizarea pensiei militarilor cu solda de grad

În vederea actualizării pensiilor militare ar urma să fie utilizați banii recuperați de MApN cu titlul de daune-interese din executarea contractelor de achiziții publice.

'O țară nu poate să își arate respectul față de militari, menținând o nedreptate pe care nu o poate apăra nimeni. Am analizat această situație la Ministerul Apărării. (...) A venit situația Guvernului interimar, când, ca ministru, nu am putut să am inițiativă de modificare a acestei legi. Însă nedreptatea rămâne nedreptate și lupt pentru îndreptarea ei din Parlament, unde am depus un proiect de lege care a identificat soluția pentru banii care să le fie dați militarilor văduviți de nesincronizarea cu solda de grad', a explicat vicepreședintele USR, în cadrul unei conferințe de presă, la Parlament.

Potrivit unui comunicat USR, banii recuperați din daune-interese, penalități și garanții rezultate din contractele de achiziții publice ale MApN ar urma să fie împărțiți cu pensionarii militari și cu personalul care gestionează contractele de achiziție.

Proiectul USR prevede ca sumele recuperate să se distribuie astfel: 40% la bugetul de stat, 30% la bugetul MApN (venit propriu), 20% pentru un fond destinat actualizării cu solda de grad a pensiilor militare de stat, 10% pentru stimularea personalului care a gestionat contractul.

'Sunt sume extraordinar de mari de bani. M-am uitat doar pe un singur contract în acest an. Sunt penalități de aproape 500 de milioane de lei pe un singur contract. A fost de curând emisă factura, înțeleg, pentru cei de la Rheinmetall de 8,7 milioane de euro. Suma de bani necesară pentru a stinge această nedreptate militarilor este de 200 de milioane de euro pe an. Așadar, din acești bani pe care Ministerul Apărării îi primește, în urma contractelor pe care le execută, pentru că au penalități, acum sumele de bani nu se duc la Ministerul Apărării, se duc la bugetul de stat', a precizat Miruță.

Deputatul a menționat că au existat diverse proiecte care au abordat această problemă, dar 'au fost trase pe linie moartă' din cauză că nu identificau o sursă a banilor.

'Amintiți-vă, la finalul anului 2024, de acea propunere PSD-PNL, prin care li s-a arătat militarilor că li se rezolvă, dar la CCR a picat, pentru că intenționat a fost făcută prost. În nota de fundamentare din 2017, când militarilor li s-a luat această sumă de bani, se menționa că nu sunt fonduri. Dar fonduri pentru o serie de alte lucruri au fost găsite', a menționat Radu Miruță.

În prezent, Legea privind finanțele publice prevede că sumele din penalități, garanții de bună execuție și daune interese rezultate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către operatorii economici să se vireze la bugetul de stat.