Radu Miruță: Solidaritate pentru România la cel mai înalt nivel de decizie al NATO

'În cadrul reuniunii ministeriale NATO de astăzi, România a adus pentru prima dată pe agenda Alianței și riscurile generate de utilizarea dronelor navale în regiunea Mării Negre, pe fondul comportamentului tot mai agresiv și iresponsabil al Federației Ruse în proximitatea spațiului aliat', a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Totodată, au fost recunoscute eforturile constante ale României pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre, inclusiv prin programele de modernizare și achiziție a capabilităților de apărare împotriva dronelor, componentă esențială a proiectelor dezvoltate prin programul SAFE, a adăugat el.

Potrivit ministrului Apărării, după semnarea contractelor pe SAFE, care presupun pentru prima oară o înzestrare serioasă pentru lupta antidronă, 'e limpede că acum România nu cere sprijin înainte să facă ea pași concreți pentru a-și întări apărarea'.

'Așa cum am subliniat și săptămâna trecută, la SHAPE, în cadrul Conferinței NATO de Generare a Capabilităților, consolidarea Flancului Estic necesită măsuri suplimentare de descurajare și apărare adaptate noilor amenințări, iar acum am cerut sprijin temporar până când ceea ce am semnat prin SAFE ne va fi livrat. Aliații au transmis un mesaj clar de solidaritate față de România și față de securitatea regiunii Mării Negre. Mai multe state aliate au informat că analizează, la nivel național, posibilitatea unor contribuții suplimentare de capabilități pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic. Le mulțumesc și pe această cale pentru deschidere și sprijin', a transmis Miruță.

Ministrul a anunțat că în perioada următoare România va fi integrată și în alte inițiative aliate destinate consolidării securității și răspunsului rapid la provocările emergente din regiune.

'Acesta este rezultatul unei colaborări strânse cu aliații noștri și al faptului că România este privită ca un partener serios, responsabil și activ în cadrul NATO', a subliniat Miruță.