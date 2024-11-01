Raluca Turcan, despre recuperarea Coifului de aur de la Coțofenești: ''Hoția trebuie condamnată''

''Sunt extrem de fericită și nu am avut nicio îndoială că, mai devreme sau mai târziu, această piesă de tezaur va fi recuperată. Absolut nicio îndoială. (...) Poliția olandeză s-a străduit foarte mult și nu a abandonat căutarea, deoarece asigurarea a fost mare și nimeni nu și-a imaginat că vor ajunge să o plătească vreodată. Felicitări, de asemenea, Poliției Romane, pentru profesionalism și determinare!'', a scris Raluca Turcan, pe pagina ei de Facebook.

Potrivit deputatului PNL, ''contractul de asigurare a fost unul solid, dovadă că olandezii au plătit imediat despăgubirea de aproape 6 milioane de euro.''

Turcan a subliniat că în mod nedrept, specialiștii din domeniul muzeal au fost denigrați din cauza hoților Coifului de aur de la Coțofenești.

''Să nu uităm un lucru profund nedrept care s-a întâmplat în Romania - specialiști cu o reputație profesională ireproșabilă din domeniul muzeal au fost atacați și denigrați din cauza unor hoți! Un prim ministru și un partid aflat la guvernare și-au făcut o temă de campanie din atacarea unor oameni fără nicio vină! Și la ce i-a ajutat? La nimic. Nici specialiștii din muzee și nici oamenii politici nu pot controla când dau hoții spargeri. Hoția trebuie condamnată unanim și nu oamenii care încearcă să își facă treaba ca la carte'', a arătat Raluca Turcan.

CCoiful de aur de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice din aur, furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Olanda și recuperate, au fost returnate României, a anunțat joi Parchetul olandez într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său.

Stan Rareș-Petru și Daniela Buruiană, reprezentanți ai Parchetului din România, au preluat joi după-amiază artefactele de la procurorul-șef Corien Fahner, de la Parchetul din Olanda de Nord. Evenimentul a avut loc în Vechea Sală de Consiliu, parte a Muzeului Drents din provincia Drenthe, în Assen, în condiții sporite de securitate, agenți de ordine fiind staționați nu doar la intrare, ci și în apropierea piedestalului unde au fost expuse artefactele.

''Suntem extrem de încântați de returnarea acestor comori de artă excepționale. A fost o adevărată aventură plină de peripeții. În special pentru România, dar și pentru personalul Muzeului Drents'', a declarat procuroarea Corien Fahner în cadrul evenimentului. ''Desigur, vom continua să căutăm brățara dacică încă dispărută'', a adăugat ea.

Artefactele românești de o valoare inestimabilă, vechi de aproape 2.500 de ani, au fost furate din Muzeul Drents în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025. Capodoperele arheologice au fost predate miercuri Parchetului din Olanda de Nord, în urma intervenției apărării.

Procesul principalilor trei suspecți în acest caz urmează să înceapă la 14 aprilie 2026.

De la București, ministrul de externe Oana Țoiu a anunțat că, pentru soluționarea cazului de la Muzeul Drents, România și Olanda au cooperat sub egida EUROJUST, prin constituirea unei Echipe Comune de Investigare, formată din procurori, judecători și polițiști din ambele state.