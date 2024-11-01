Rareș Bogdan: România are nevoie de un Guvern capabil să înțeleagă parteneriatul cu SUA și cu UE

'Dacă nu suntem atenți, ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani. Trebuie să ne gândim la asta în primul rând - consumul a scăzut dramatic, economia României se baza în primul rând pe consum, era un motor al ei, suntem la al cincilea trimestru de scădere a consumului, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, nici măcar în pandemie. Avem probleme uriașe cu PNRR, unde nu cred că vom reuși să luăm 12 miliarde de euro din cele 28,6 miliarde de euro care care ne-au fost repartizate. De asemenea, ne împrumutăm la niște dobânzi înfiorătoare, de peste 7%. (...) În acest moment, România are, mai mult ca oricând, nevoie de responsabilitate, are nevoie de un Guvern capabil, un Guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu SUA, cu Uniunea Europeană și care să se bazeze, în primul rând, pe investiții. Fără investiții nu putem merge înainte', a afirmat Rareș Bogdan înainte de ședința Biroului Politic Național al PNL.

Acesta a subliniat că, în contextul actual, liberalii trebuie să se gândească la România, cu responsabilitate, nu la 'calcule electorale'.

El a criticat modul în care premierul Ilie Bolojan a aplicat reformele anunțate, întrebat în acest sens.

'Din punctul meu de vedere, a anunțat multe, dar a făcut foarte puține, deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze, în primul rând, pe investiții', a mai declarat Rareș Bogdan.

Totodată, acesta și-a exprimat speranța că, în următoarele 72 de ore, Guvernul Veștea va fi validat în Parlament, condiția fiind ca aleșii să dea dovadă de responsabilitate.

'Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege șapte ani și jumătate de opoziție sau șase ani și jumătate de opoziție sau alege să fie responsabil față de români și să se gândească nu la calcule electorale meschine, ci, în primul rând, la cetățeni, fiindcă nimeni nu mai vorbește de cetățean, de starea pensionarilor, nimeni nu mai vorbește de starea firmelor, de starea investițiilor realizate în cele 3.200 de primării din România, nimeni nu mai vorbește despre atragerea de investiții străine, nimeni nu mai vorbește că ne doream să ajungă cât mai mulți români care trăiesc în diaspora în țară. Toată lumea face calcule și se gândește la diverse combinații politice', a susținut europarlamentarul.

Desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a fost o intervenție responsabilă a președintelui Nicușor Dan, a subliniat el, întrebat în acest sens, și a evidențiat faptul că premierul desemnat este un politician cu experiență în administrație, prin prisma mandatelor de primar și de președinte de consiliu județean câștigate prin vot direct.

'Un om care a reușit să convingă în durata a 20 de ani de cinci ori cetățenii unui județ important al României să-i ofere încrederea cred că trebuie luat în seamă', a completat Rareș Bogdan.

În altă ordine de idei, el s-a declarat convins că PNL nu se va rupe.

'Acest partid are maturitatea necesară și liderii săi au maturitatea necesară pentru a trece peste ușoara nervozitate și animozități și să gândească, în primul rând, la interesul României', a afirmat Rareș Bogdan.