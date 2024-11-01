Răzvan Burleanu afirmă că Gheorghe Hagi are parte de toată susţinerea federaţiei

„Ce aş vrea să înţelegeţi: abordarea FRF este că atunci când se deschide o fereastră internaţională dedicată meciurilor de echipă naţională, rolul celor care trebuie să fie în prim-plan este exclusiv al antrenorilor şi al jucătorilor. Rolul nostru este de a pregăti această scenă pe care ei trebuie să strălucească. Înţeleg nevoia permanentă de reacţie, dar consider că e o greşeală. Antrenorii şi jucătorii trebuie să vorbească mult mai mult decât noi, cei care ne ocupăm de zona de administraţie. Clarificând acest lucru şi de ce nu m-aţi văzut niciodată în prim-plan atunci când o echipă naţională de juniori a reuşit o performanţă, când o naţională de tineret s-a calificat la un turneu final sau după ultimele performanţe din jurul EURO 2024. Nu m-aţi văzut acolo, ci permanent antrenorii şi jucătorii. La fel, vom încerca să ne ţinem de această abordare şi de acum înainte. În acelaşi timp, profit de această ocazie pentru a fi clar şi categoric în ceea ce înseamnă susţinerea totală şi necondiţionată din partea FRF pentru selecţionerul nostru, Gheorghe Hagi. Atât din punct de vedere al administraţiei FRF, cât şi din partea Comitetului Executiv, care a discutat astăzi şi despre acest subiect”, a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.

Potrivit preşedintelui FRF, la nivel de primă reprezentativă este nevoie de timp: ”Trebuie să facem un pas înapoi şi să înţelegem că, la nivel de primă reprezentativă, dacă îţi doreşti să creezi un proiect solid din punct de vedere tehnic, ai nevoie de timp, continuitate şi stabilitate. De aceea, noi, permanent, de-a lungul timpului, am fost constanţi în această abordare şi permanent am oferit tot acest suport tuturor staffurilor tehnice. Am considerat că, în acest mediu în care antrenorii se schimbă după fiecare meci pierdut, ai nevoie de un actor raţional, responsabil, care, practic, să ofere această susţinere pentru continuitate şi stabilitate la nivelul staffurilor tehnice, lucru pe care l-am făcut şi în trecut. E un proiect comun pe care noi, ca FRF, alături de staffurile tehnice ale tuturor loturilor naţionale şi cluburi, ni-l propunem. Unul dintre elementele noastre foarte importante este să putem să influenţăm performanţa sportivă a jucătorilor noştri. Iar acest lucru are o componentă foarte importantă şi la nivel de primă reprezentativă, dar ea merge mult mai în spate în ceea ce înseamnă etapele de dezvoltare şi de formare”.

El a precizat că toată lumea trebuie să rămână concentrată pe destinaţia finală, aceea de a merge la următorul turneu final. ”E un moment dificil, s-au făcut anumite erori pe care stafful tehnic le analizează şi are sarcina de a găsi cele mai bune soluţii până la următoarea fereastră. Contează să arătăm diferit în luna noiembrie faţă de cum am arătat acum. Să rămânem concentraţi pe destinaţia finală pe care ne-am asumat-o împreună, a merge la următorul turneu final, EURO 2028, unde suntem încrezători că, dacă vom reuşi să identificăm cea mai bună cale, sunt sigur că vom reuşi să reconstruim această încredere, în primul rând la nivelul echipei naţionale”