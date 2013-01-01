Robert Cazanciuc: Trebuie să existe mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale

Întrebat la Senat de ce PSD n-a mai participat la ședințele coaliției, el a precizat că social-democrații sunt prezenți totuși la discuții la nivel tehnic.

'Ne-au explicat colegii, după ședințele BPN, sunt anumite lucruri solicitate de PSD care nu s-au îndeplinit, sunt anumite măsuri propuse la nivelul coaliției care n-au fost suficient dezbătute. Atât timp cât focusul pare să fie pe dat afară oameni, pe oprit investiții, e complicat să mergi mai departe. Nu spun că așa este, dar dacă nu avem un dialog... Nu ar trebui să apară nimeni în spațiul public din actuala formulă guvernamentală care să expună câteva căi de urmat. Ele ar trebui discutate mai întâi în coaliție. (...) Trebuie discutat, nu să-mi ceri mie, PSD, să fiu de acord cu un lucru pe care nu mi l-ai explicat înainte - de ce e nevoie să dau afară atâția oameni, de ce e nevoie să opresc atâtea investiții? (...) Dacă un membru al Guvernului vine și iese public, fără să discutăm în coaliție, eu ce vreți să fac? Nu pot să iau act în spațiul public de ce spun unii membri ai coaliției. Spun că este o disciplină a coaliției, până la urmă este o formă de respect, fiecare minister în parte să vină mai întâi cu propuneri în cadrul politic', a explicat Cazanciuc.

Potrivit acestuia, proiectul referitor la magistrați cuprins în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar nu este unul împotriva acestora.

'Proiectul discutat la Guvern pare să răspundă mai bine și recomandărilor Comisiei și nevoilor noastre de echilibru în societate și de a găsi resurse pentru bugetul național. Sunt mai multe argumente pe care membrii coaliției le-au prezentat. Sigur, e foarte important dialogul cu magistrații. Nu este un proiect împotriva magistraților, e un proiect care să așeze lucrurile într-o matcă firească cumva. (...) Chestiunea vechimii în magistratură trebuie corelată, din punctul meu de vedere, și cu momentul admiterii în magistratură', a transmis senatorul PSD.

El a precizat că nu a văzut proiectul referitor la magistrați: 'Eu, personal, nu am văzut nici proiectul referitor la magistrați, am văzut doar discuțiile publice. Eu sper ca ele să continue. Sigur, e foarte complicat să ceri unui om să renunțe la niște beneficii, dar sunt în magistratură destui oameni rezonabili care să înțeleagă că trebuie respectate niște principii și resursele pe care le are țara'.

Senatorul social-democrat și-a exprimat speranța ca în urma dezbaterilor publice forma finală a proiectului să fie acceptată.

'Există în continuare discuții în coaliție cu membri PSD, conducerea PSD, pe chestiuni tehnice, pe chestiuni de program de guvernare. Nu este o participare formală în coaliție până ce Guvernul nu va prezenta, iar conducerea să vină în fața colegilor din partid cu acel pachet de redresare economică, de reducere a privilegiilor. Eu n-am văzut acel proiect, asta nu înseamnă că noi vom da un vot în alb. După discuțiile cu magistrații, care sper să fie finalizate într-o formulă rezonabilă, evident că o să avem acel proiect', a adăugat parlamentarul.

Întrebat dacă ar fi trebuit ca Sorin Grindeanu să facă o prezentare a acelor măsuri, Robert Cazanciuc a răspuns: 'Cam așa a fost procedura până în momentul de față, sigur, cu unele sincope, așa cred că va fi și în perioada următoare, fiindcă e foarte complicat să le ceri colegilor să voteze un proiect pe care nu îl cunosc, să voteze un proiect la dezbaterile căruia nu au participat. Pornești de la niște principii, pornești de la un program de guvernare, le transpui într-o formă a unui act normativ, care, în mod normal, ar trebui discutată'.