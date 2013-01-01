Robert Sighiartău (PNL): PSD nu a învățat nimic din trecut, face opoziție propriului guvern

'După nici o săptămână de guvernare, se pare că PSD nu a învățat nimic din trecut și a început să facă opoziție propriului guvern. Cum? Luând la țintă un ministru al Finanțelor, spunând că deficitul lăsat de Ilie Bolojan este mult mai mare decât cel pe care agențiile de rating în spuneau, datele publice îl spuneau și așa mai departe. O campanie de dezinformare menită să arunce în derizoriu moștenirea și munca depusă de Ilie Bolojan, cu sacrificiul românilor - pentru care, încă o dată, le mulțumim -, prin care ei să scuze promisiunile false pe care le-au făcut', a afirmat Sighiartău, într-o conferință de presă susținută la Bistrița.

Printre 'promisiunile false' amintite anterior, deputatul PNL a nominalizat motorina la 4 lei pe litru pentru agricultori, reducerea TVA și o lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, votată în 2026.

'Oamenii s-au prins că toată retorica PSD este construită pe minciună', a mai spus Robert Sighiartău.

Întrebat dacă electoratul liberal a înțeles votul dat de PNL pentru susținerea Guvernului Luca Niculescu și intrarea, apoi, în opoziție, deputatul a declarat că susținătorii partidului 'au înțeles că România are nevoie de guvern', în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina și al efectelor acestora asupra economiei și asupra veniturilor populației.