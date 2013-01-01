Homepage » Actual

Rogobete: Le cer scuze pacienților oncologici; am dispus măsuri de reglare a distribuției de medicamente către farmacii

| 16 noi, 19:58

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le-a transmis scuze pacienților oncologici pentru îngrijorările acestora privind disponibilitatea unor medicamente necesare tratamentelor pe care le urmează, subliniind că a dispus măsuri de restabilire a distribuției uniforme către farmacii a acestor medicamente.

 

'Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe. Am susținut mereu accesul oamenilor la medicamente și la servicii medicale și am luat măsuri concrete pentru a-i sprijini. Dar înțeleg că acest lucru nu înlătură îngrijorarea celor care nu își găsesc tratamentul în farmacii. Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuții neuniforme a medicamentelor disponibile', a scris Alexandru Rogobete, luni, pe Facebook.
El a dat ca exemplu situația prezenței în farmacii a medicamentului Lyrica și măsurile dispuse pentru reglarea distribuției.
'Exemplul București+Ilfov: cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină (inclusiv Lyrica 75 mg/150 mg/300 mg). La nivel național, 3367 de farmacii au la raft aceste medicamente. Astăzi am convocat de urgență o întâlnire cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin aceeași substanță activă: pregabalina. În urma discuțiilor, am dispus două măsuri imediate: Identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm', a declarat Rogobete.
Totodată, el a anunțat că a semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.
'Vreau să clarific și un aspect important: notificările de discontinuitate a producției publicate pe pagina ANMDMR nu înseamnă automat că un medicament nu se mai găsește pe piață. Înțeleg însă că, pentru un pacient care își caută tratamentul, această explicație nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obține la timp ', a subliniat Rogobete.
Ministrul a transmis că una din prioritățile sale rămâne accesul la medicamente al pacienților pentru continuarea în siguranță a tratamentelor.
'Nu am susținut niciodată că avem de toate și că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncționalități, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor. În această situație, pacienții au nevoie de răspunsuri clare și de soluții concrete. Voi urmări în continuare situația și voi comunica transparent măsurile luate și rezultatele lor. Pacienții au nevoie de acces la medicamente și de siguranța că își pot continua tratamentul prescris. Aceasta este prioritatea mea. Disputele politice pot aștepta!', a adăugat Rogobete.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu îi cere Ministerului Sănătății să redeschidă platforma care permite semnalarea medicamentelor lipsă

16 noi, 19:56
Citeşte mai departe
Fritz

Fritz, despre reforma administrativ-teritorială: Ce vedem de la PSD este un jonglaj prin care vor să ne hipnotizeze pe toți

13 noi, 16:51
Citeşte mai departe
mir

Radu Miruță: Nu am fost citat în dosare penale legate de SAFE și Rheinmetall; nu am nicio emoție

13 noi, 16:56
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Poliția britanică a deschis o anchetă pentru ''infracțiuni sexuale'' care îl vizează pe actorul David Walliams

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
Victor Negrescu
Victor Negrescu: România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
luca
Niculescu: Aș prefera un guvern politic; discuțiile sunt deschise și nu vreau să-mi închid nicio poartă de dialog
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
CCR pune Guvernul Bolojan în fața propriilor încălcări ale legii: Statul nu poate fugi de obligațiile pe care singur și le-a stabilit - MOTIVARE
h
Ambasadorul SUA, anunț despre militarii americani din România: Responsabilitatea principală pentru apărarea convențională trebuie să revină Europei
h
Cristi Danileț se dezlănțuie contra ÎCCJ: Refuză să pună în aplicare o decizie CEDO. Eu nu pot primi banii opriţi ilegal din salariu
economica.net
feminis.ro
h
Poliția britanică a deschis o anchetă pentru ''infracțiuni sexuale'' care îl vizează pe actorul David Walliams
h
Roger Taylor, bateristul formaţiei Duran Duran care suferă de tinitus, părăseşte trupa
h
Gérard Depardieu, condamnat în primă instanţă la 18 luni de închisoare cu suspendare, va renunţa la apel
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ