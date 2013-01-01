Rogobete: Le cer scuze pacienților oncologici; am dispus măsuri de reglare a distribuției de medicamente către farmacii

'Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise. Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe. Am susținut mereu accesul oamenilor la medicamente și la servicii medicale și am luat măsuri concrete pentru a-i sprijini. Dar înțeleg că acest lucru nu înlătură îngrijorarea celor care nu își găsesc tratamentul în farmacii. Nu este o îngrijorare absurdă, este rezultatul unei distribuții neuniforme a medicamentelor disponibile', a scris Alexandru Rogobete, luni, pe Facebook.

El a dat ca exemplu situația prezenței în farmacii a medicamentului Lyrica și măsurile dispuse pentru reglarea distribuției.

'Exemplul București+Ilfov: cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină (inclusiv Lyrica 75 mg/150 mg/300 mg). La nivel național, 3367 de farmacii au la raft aceste medicamente. Astăzi am convocat de urgență o întâlnire cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin aceeași substanță activă: pregabalina. În urma discuțiilor, am dispus două măsuri imediate: Identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm', a declarat Rogobete.

Totodată, el a anunțat că a semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.

'Vreau să clarific și un aspect important: notificările de discontinuitate a producției publicate pe pagina ANMDMR nu înseamnă automat că un medicament nu se mai găsește pe piață. Înțeleg însă că, pentru un pacient care își caută tratamentul, această explicație nu este suficientă. Ceea ce contează este să îl poată obține la timp ', a subliniat Rogobete.

Ministrul a transmis că una din prioritățile sale rămâne accesul la medicamente al pacienților pentru continuarea în siguranță a tratamentelor.

'Nu am susținut niciodată că avem de toate și că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncționalități, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor. În această situație, pacienții au nevoie de răspunsuri clare și de soluții concrete. Voi urmări în continuare situația și voi comunica transparent măsurile luate și rezultatele lor. Pacienții au nevoie de acces la medicamente și de siguranța că își pot continua tratamentul prescris. Aceasta este prioritatea mea. Disputele politice pot aștepta!', a adăugat Rogobete.