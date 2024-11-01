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Siegfried Mureșan: Prioritățile prezentate de Grindeanu - o agendă populistă

| 31 aug, 20:17

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, luni, că prioritățile prezentate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru următorii doi ani reprezintă o 'agendă populistă'. Liberalul susține că social-democrații nu mai au credibilitate să facă promisiuni în domenii precum agricultura, piața muncii, sănătatea și apărarea, întrucât PSD a deținut ministerele de resort cea mai mare parte a ultimilor zece ani.

 

'Sorin Grindeanu a prezentat acum o agendă populistă de '10 priorități ale României', care acoperă domenii foarte cunoscute PSD, de la agricultură și piața muncii, la sănătate și apărare. Să amintim PSD că, în ultimii 10 ani, a deținut Ministerul Agriculturii peste 70% din timp, a deținut Ministerul Muncii peste 70% din timp, a deținut Ministerul Sănătății peste 70% din timp, a deținut Ministerul Apărării aproape 65% din timp', a scris Mureșan pe Facebook.
Potrivit liberalului, 'PSD nu mai are credibilitate să promită nimic în niciunul dintre aceste domenii'.
'Toate problemele pe care le avem în aceste domenii sunt, în primul rând, din vina miniștrilor PSD. Nu mai credem că PSD va face în viitor ce nu a făcut în trecut', a adăugat Siegfried Mureșan.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că Partidul Social Democrat propune formațiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii doi ani.
Potrivit acestuia, prioritățile propuse de PSD pentru 'construcția României' sunt: dezvoltarea energiei și valorificarea resurselor naturale; apărarea românilor prin modernizarea industriei naționale; reindustrializarea și finanțarea producției românești; îmbunătățirea colectării veniturilor înaintea introducerii unor noi taxe; munca plătită pe măsura productivității; îmbunătățirea sistemelor de educație și sănătate; hrană românească, irigații și dezvoltare rurală; investiții strategice urmărite transparent; apărarea interesului național apărat în UE și NATO.
El a menționat că fiecare euro din programul SAFE trebuie să se reflecte în capacitatea industrială a țării.

 

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