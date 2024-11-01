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Siegfried Mureșan: Vrem ca România să aibă în continuare un guvern competent; Nu vrem să revenim la un guvern amatoricesc

| 04 sep, 19:09

PNL își dorește ca România să aibă în continuare un guvern competent, capabil să apere interesele oamenilor atât pe plan intern, cât și extern, și nu revenirea la un 'guvern amatoricesc', a declarat, vineri, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

 

El a prezentat prioritățile pe care PNL le consideră necesare pentru o bună guvernare, între acestea numărându-se continuarea reformelor, reducerea deficitului bugetar, o abordare competentă la nivel european și consolidarea securității și apărării.
'Guvernarea pe care o dorește Partidul Național Liberal pentru România este una care să continue lucrurile bune care s-au făcut în ultimul an. De aceea, dintre prioritățile unei bune guvernări, în interesul oamenilor, nu al clientelei de partid, nu trebuie să lipsească reformele. Toate reformele implementate în ultimul an și cele aflate în curs de implementare trebuie să continue. Reformele sunt absolut necesare pentru a ne asigura că România se poate moderniza la standarde europene și se poate dezvolta în mod sustenabil. În plus, reformele din PNRR trebuie să fie ireversibile, pentru a nu risca să pierdem fondurile pe care trebuie să le mai primim de la Comisia Europeană prin acest instrument', a scris Mureșan pe Facebook.
El a arătat că între prioritățile guvernării trebuie să fie și reducerea deficitului.
'După risipa din guvernarea Ciolacu, România se află pe un drum bun în privința reducerii deficitului, mulțumită măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Continuarea reducerii risipei este singura șansă ca România să aibă bani pentru investiții durabile, în condițiile în care nu vom mai avea PNRR începând de anul viitor, dar și pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor, care să îmbunătățească în mod real nivelul de trai al oamenilor pe termen lung. În plus, creșterea deficitului înseamnă, în primul rând, îndatorarea oamenilor pe termen lung', a adăugat liberalul.
Siegfried Mureșan a arătat că România are nevoie și de o reprezentare competentă la nivel european, în contextul negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
'În acest moment, există foarte multe decizii care se negociază la nivel european și unde este esențial ca interesele României să fie susținute de un guvern competent. Prima și cea mai importantă este viitorul buget multianual al Uniunii Europene, care se negociază chiar în aceste zile la nivel european și prin care se va decide câte fonduri europene va primi România în următorii șapte ani. Eu sunt coraportor al Parlamentului European pe acest dosar și am apărat fondurile europene pentru România în poziția Parlamentului. Acum este însă momentul ca acest nivel ridicat al fondurilor să fie apărat și negociat și în Consiliul de Miniștri al UE, pentru a nu risca pierderi. Iar pentru aceasta avem nevoie de un guvern capabil', a mai scris Siegfried Mureșan.
Un alt obiectiv indicat de europarlamentar este consolidarea securității și apărării, fiind esențială atragerea a celor 16,7 miliarde de euro din fondurile europene prin SAFE.
'Vedem aproape zilnic cum drone cu explozibil ajung pe teritoriul României. Cauza este invazia Rusiei în Ucraina. Consecințele și riscurile agresiunii ruse sunt clare și palpabile. De aceea, trebuie să ne întărim securitatea și apărarea, iar pentru aceasta este esențial să atragem toate cele 16,7 miliarde de euro din fondurile europene pe care le avem la dispoziție prin SAFE', a arătat europarlamentarul liberal.
El a apreciat că Guvernul condus de premierul Bolojan a pregătit documentația necesară și, 'în pofida blocajelor PSD și AUR', a reușit să obțină prefinanțarea de 2,5 miliarde de euro prin SAFE.
'Avem nevoie de un guvern care să continue implementarea SAFE și întărirea apărării și a siguranței oamenilor. Vrem ca România să aibă în continuare un guvern competent, care să apere interesele oamenilor pe plan intern și extern. Nu vrem să revenim la un guvern amatoricesc, în care să se promită lucruri nerealiste oamenilor, în timp ce resursele sunt direcționate către clientela de partid', a mai scris Siegfried Mureșan.

 

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