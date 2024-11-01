Sighiartău: Tomac se laudă că-şi face partid prezidenţial
Liberalul Robert Sighiartău declară că Eugen Tomac, lider PMB şi consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, se laudă că îşi face partid prezidenţial, el precizând, în legătură cu faptul că acesta a fost nominalizat ca premier, că nu era un independent sau un tehnocrat, ci ”un politician care vrea să facă politică, care vrea să-şi activeze partidul politic”.
În ceea ce priveşte susţinerea PNL pentru un Guvern tehnocrat, el a reiterat poziţia PNL conform căreia acest lucru este posibil ”dacă se pune pe masă un Guvern de tehnocraţi care să nu fie angajaţi ai partidelor sau să fie subordonaţi partidelor politice”.
Întrebat la podcasturile Cotidianul dacă PNL ar susţine un Guvern tehnocrat, Sighiartău a răspuns: "Noi am spus încă dinaintea nominalizării domnului Tomac că am fi dispuşi, dacă se pune pe masă un Guvern de tehnocraţi care să nu fie angajaţi ai partidelor sau să fie subordonaţi partidelor politice. Dacă se vine cu un astfel de guvern, cu un premier tehnocrat, cu un program de guvernare clar, care să aibă la bază nişte principii, ca de exemplu menţinerea traiectoriei fiscale pe care noi o avem, îndeplinirea condiţiilor pe care Comisia Europeană ni le-a dat pentru a reduce deficitul până la 3%, lucruri de genul acesta, să punem pe masă un guvern serios, am putea discuta în interiorul Partidului Naţional Liberal să convingem colegii să voteze un astfel de guvern".
El a ţinut să sublinieze că nici Eugen Tomac, nominalizat de preşedinte şi care nu a mai ajuns la votul din Parlament, n-a fost "o variantă de tehnocrat".
"N-a fost nicidecum independent. Domnul Tomac este preşedintele unui partid. Se ştie foarte clar, face politică. Nu este tehnocrat, în primul rând. E un politician care vrea să facă politică, care vrea să-şi activeze partidul politic, care vrea să facă partid prezidenţial, pentru că aşa se lăuda dânsul şi în teritoriu oamenii dânsului aşa se lăudau, că va face un partid prezidenţial", afirmă Sighiartău.
În opinia sa, Eugen Tomac vrea să reactiveze Partidul Mişcarea Populară folosindu-se de poziţia sa de consilier prezidenţial.
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