Simion: Nu era nevoie de votul Parlamentului pentru ceea ce ne-a trimis Nicușor Dan

'Am avut la dispoziție doar 30 minute (pentru analiza documentelor, n.r.). (...) Vom avea riscuri teroriste. Până acum România a fost o țară sigură și ne dorim să rămână o țară sigură. Ne preocupă protecția românilor. (...) Nu ne dorim să moară români. Suntem un partid aliniat ideologic la tot acest val MAGA și reflecția lui în România este partidul AUR. Punem românii și România pe primul loc. Din documentele consultate rezultă că România are niște obligații din care reiese că dacă nu le poate îndeplini, vor fi suplinite de SUA. Dar nu înțelegem despre ce obligații este vorba. De aceea senzația noastră este că am primit un document ciuntit. (...) Toată societatea dezaprobă, în mare parte, folosirea în scopuri ofensive, dacă este cazul. Eu spun că sunt multe lucruri care nu se aliniază. Spun că pentru ceea ce ne-a trimis Nicușor Dan, până acum, nu era nevoie de votul Parlamentului. (...) Avea legislație să aprobe și fără votul Parlamentului. Ne putem duce cu gândul, având în vedere lipsa de transparență și de onestitate a actualilor guvernanți, că există mai multe lucruri în spate. Ar trebui să fim calmi, să liniștim toți cetățenii români. Alegem să nu expunem românii niciunui risc', a afirmat Simion după plenul reunit.

Întrebat dacă i-a cerut ambasadorului SUA în România să îi explice despre ce e vorba, Simion a răspuns: 'Am făcut această solicitare de a fi informați. Sperăm să fim informați. Noi nu putem vota, din oficiu, pentru asemenea demers. Nicușor Dan și Grindeanu nu se gândesc la interesul românilor, vor să arate, cumva, că nu mai sunt responsabili de anularea alegerilor. Congresmenii din SUA vor să pună Statele Unite pe primul plan. Este o surpriză pentru noi. Ieri a venit această solicitare'.

Simion a punctat că așteaptă 'o întâlnire de clarificare' cu ambasadorul SUA, căruia îi cere să se întâlnească și cu Opoziția parlamentară și să spună 'dacă există doar intenții defensive sau și alte planuri pentru baza de la Kogălniceanu'.

El a precizat că în momentul votului parlamentarii AUR și-au scos cartelele din dispozitiv pentru că nu sunt 'încrezători' că ar fi respectată protecția fiecărui român.

'Orice parteneriat este condiționat. Nu putem accepta parteneriate necondiționate ab initio. Nu putem sta în genunchi doar pentru că ni se vor promite la un moment dat anumite facilități', a transmis Simion.

Plenul Parlamentului a aprobat, miercuri, scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.