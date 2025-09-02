Homepage » Actual

Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice

24 sep, 18:00

 

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei 'situații apocaliptice'.

 

 

'Știți cu ce nu sunt de acord? Cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice. Dacă nu se întâmplă ceva, vine sfârșitul lumii. Dacă nu facem un lucru, picăm în junk. Să știți că de fiecare dată poate să existe, dacă ai dialog într-o coaliție, mai ales formată din patru partide, poate să se degaje soluții mai bune decât cele la care te-ai gândit tu. De aceea vă dau un exemplu. Eu am spus că la sfârșitul săptămânii - și am spus și președintelui la Cotroceni - noi vom înainta acest pachet către coaliție, pachetul de relansare economică, așteptând de la ceilalți colegi din coaliție să vină cu îmbunătățiri, să vină cu noi legi care să ducă la această relansare economică, astfel încât împreună să facem aceste politici', a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că miercuri va avea o discuție cu toți miniștrii PSD pe tema rectificării bugetare.
'Eu, până astăzi, la această oră, nu am primit în format electronic - am cerut un singur lucru: pe fiecare ordonator de credite, influențele. Nu le-am primit încă. Mă aștept să le primesc în perioada următoare, astfel încât să putem să avem și noi o propunere', a menționat Grindeanu.

 

