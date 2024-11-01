Stroe (PNL): Am transmis președintelui petiția împotriva legii privind ponderea sportivilor români la competițiile naționale

'Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită', a scris Stroe, pe Facebook.

Printre semnatarii petiției se află Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, președinte al Consiliului de Administrație; CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte; Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte; FCSB - Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație; Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte; FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron; Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar; CSM București - Iulian Pâslaru, director general; Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club; Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager, a precizat Ionuț Stroe.

'Am solicitat atât oficial, dar și public președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională. Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată', a completat deputatul liberal.

Pe 19 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, cu 239 de voturi 'pentru', opt 'împotrivă' și 33 de abțineri, proiectul de modificare și completare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, care prevede că ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale să nu fie mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, în caz contrar fiind aplicate și sancțiuni contravenționale.