Homepage » Actual

Stroe (PNL): Am transmis președintelui petiția împotriva legii privind ponderea sportivilor români la competițiile naționale

| 05 dec, 19:45

Deputatul PNL Ionuț Stroe a anunțat, vineri, că a transmis președintelui Nicușor Dan petiția semnată de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din țară împotriva legii care introduce o pondere minimă de 40% sportivi români în echipele participante la competițiile sportive naționale, reiterând că îi solicită șefului statului să nu promulge actul normativ.

 

'Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită', a scris Stroe, pe Facebook.
Printre semnatarii petiției se află Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, președinte al Consiliului de Administrație; CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte; Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte; FCSB - Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație; Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte; FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron; Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar; CSM București - Iulian Pâslaru, director general; Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club; Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager, a precizat Ionuț Stroe.
'Am solicitat atât oficial, dar și public președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională. Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată', a completat deputatul liberal.
Pe 19 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, cu 239 de voturi 'pentru', opt 'împotrivă' și 33 de abțineri, proiectul de modificare și completare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, care prevede că ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale să nu fie mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, în caz contrar fiind aplicate și sancțiuni contravenționale.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Legea privind combaterea extremismului - trimisă la reexaminare; riscăm amplificarea tensiunilor

04 dec, 21:41
Citeşte mai departe
ghinea

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

04 dec, 21:55
Citeşte mai departe
Adrian Năstase

Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

04 dec, 21:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Un susținător al lui Călin Georgescu, condamnat să plătească daune de 50.000 de lei pentru comentarii pe Facebook
h
Scandal digital în Europa - X amendat, TikTok monitorizat! ANCOM reacționează: 'Paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur'
h
Ilie Bolojan a dat ordinul, autoritățile au executat! Se reia alimentarea cu apă în Prahova. Deocamdată doar la toaletă
economica.net
feminis.ro
h
Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”
h
Margot Robbie apără distribuţia din „Wuthering Heights”, dar spune că „înţelege” de ce există reacţii negative
h
Jermaine Jackson a anunțat proiectul unui muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ