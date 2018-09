Susţinătorii lui Dragnea vorbesc DESCHIS despre posibile excluderi din PSD

"M-aţi întrebat care ar fi poziţia mea şi eu am zis că dacă ar fi după mine eu aş cere excluderea.(...) Au misiunea lor, dar trebuie să le explice azi şi trebuie să respecte rigorile", a declarat Cătălin Rădulescu.

"Eu nu sunt în CexN, dar sunt în grupul care îl susţine pe preşedinte, aşa cum cred că îl vor susţine peste 70% din persoanele care vor participa", a mai spus Rădulescu.

Pe de altă parte, Buzatu spune că va cere o analiză serioasă: "Eu sunt de părere că am fost foarte clar când am spus să examinăm cu seriozitate lucrul acesta, să vedem care au fost cauzele acestui fenomen. Am spus că voi participa la o dezbatere în care se iau decizii. Nu-i vorba de pas în spate, pentru că formularea aceasta e lipsită de conţinut. Am mai auzit o formulă de genul – domnule, eu sper că îl vor forţa să îşi dea demisia (Liviu Dragnea – n.r.). Discuţiile acestea sunt repetitive, trebuie să aşteptăm să înceapă discuţiile", a spus liderul PSD Vaslui.

