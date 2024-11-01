Tanczos Barna, demersuri la CE pentru scoaterea ursului de pe lista speciilor protejate: Situația nu mai poate fi tolerată

El a subliniat că situația în care se află România nu mai poate fi tolerată și va putea fi rezolvată doar odată cu schimbarea legislației la nivelul UE.

'Am avut mai multe discuții încă din perioada când am fost la Ministerul Mediului cu privire la populația de urs brun din România. Sunt convins, ca ministru al Agriculturii interimar sau neinterimar, ca persoană fizică, ca senator, că în România această situație poate fi rezolvată doar dacă se schimbă legislația și la nivelul Uniunii Europene. Avem astăzi o lege care propune majorarea cotelor de vânătoare. Această lege din păcate este la Curtea Constituțională. Așteptăm decizia Curții, dar, în același timp, eu cred că la nivelul Uniunii Europene trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este', a afirmat acesta într-o conferință de presă.

Șeful interimar de la Agricultură a arătat că dorește să se folosească de precedentul creat de un lup care a mâncat un ponei în Germania, astfel că specia a fost scoasă de pe lista speciilor protejate.

'Avem un precedent: cazul lupului, care, după ce a mâncat un ponei sau mai mulți în Germania, a fost scos de pe lista de specii protejate. La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii. Au murit zeci de persoane. Din păcate, avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Și zilele trecute am avut situații de genul acesta, motiv pentru care trimit o scrisoare comisarului și solicit includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe a unui punct prin care propunem același tratament în cazul ursului brun ca la lup: o flexibilizare sau o trecere a ursului brun într-o altă anexă unde să aibă un statut de protecție ca specie, dar nu în toate statele membre, de exemplu. Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre', a dat asigurări Tanczos.

Săptămâna viitoare va fi definitivată lista statelor care vor sprijini România în acest demers.

'Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ele această adresă. Și solicit ca această problemă să fie discutată inclusiv în Consiliul AGRIFISH, pentru că este dincolo de partea de mediu și de protecție a speciilor pe cale de dispariție, care sunt în pericol. Este și o problemă a agriculturii. Știm că a crescut an de an suma plătită drept pagubă la fermieri, crește numărul de atacuri, crește numărul de apeluri și trebuie să intervenim și la nivelul Comisiei Europene. Deci, pe această temă vom trimite această solicitare Comisiei. Este redactată și am început deja demersurile de strângere de susținători în rândul statelor membre', a susținut ministrul interimar.