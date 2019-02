Teodorovici: Au fost şi sunt foarte multe presiuni pentru a modifica OUG 114. Zona bancară a cerut discutarea în CSAT

"Au fost foarte multe presiuni şi înainte şi în continuare pentru a fi modificată. Au venit (cele mai multe presiuni n.r.) din interiorul administraţiei publice, pe fiecare sector în parte, pe fiecare minister în parte care a fost implicat în avizarea acestui act normativ, din partea altor structuri ce au dat puncte de vedere şi din afara sistemului public din ţară şi din afara ţării. Vedeţi că deja curg şi alte scrisori, au venit de la Banca Centrală Europeană, BERD, la Comisie am avut discuţii informale cu câţiva colegi de la nivel european, câţiva miniştri de finanţe ce au fost contactaţi de companii din România, pe anumite sectoare de activitate, şi care făcând lobby pe lângă acei miniştri încercau prin aceste voci să fiu convins să fac anumite modificări", a spus Teodorovici, la Antena 3.

El a reiterat faptul că nu se pleacă de la ideea de a face sau nu modificări şi că discuţiile sunt în continuare deschise, subliniind că şi-ar fi dorit să aibă loc un dialog mai larg înainte de aprobarea ordonanţei în Guvern.

"Am spus, nu plecăm de la ideea de a face sau a nu face modificări. Am plecat de la ideea la care suntem deschişi, şi azi avem o discuţie cu cei care au argumentat...Mi-aş fi dorit foarte mult şi cu toţii probabil şi-ar fi dorit să aibă un dialog mai larg înainte ca acest act să fie aprobat în Guvern, dar am motivat acest dialog deschis de faptul că erau presiunile foarte mari şi n-ar fi ieşit un astfel de act normativ. Noi ne-am consultat, cel puţin formal, şi numai, cu toate structurile cu care legea ne obligă să ne consultăm, cu Consiliul Economic şi Social, de la banca centrală am primit punct de vedere, dacă nu mă înşel chiar în ziua în care am aprobat actul normativ, toate entităţile, ANCOM, ANRE, toate structurile au trimis un punct de vedere, pentru că aceasta este obligaţia prin lege. Şi băncile, pe toate părţile au trimis puncte de vedere, dar este clar că, dacă ar fi fost un dialog mai îndelungat poate ar fi fost lucrurile făcute altfel, poate şi mai bine", a explicat ministrul Finanţelor.

Acesta a repetat faptul că trebuie făcut ceva, în toate aceste sectoare, deoarece România este neîndreptăţită de modul în care unele companii, din orice zonă, înţeleg să se comporte.

"Nu abdicăm de la principiile acestei ordonanţe, curăţirea mediului economic, în sensul de a fi un comportament corect faţă de această ţară din partea companiilor care sunt în această ţară (...) Dacă discutăm pe ordonanţă de a fi modificată, vedem cum anume să fie aşezată mai bine, mai clar, mai liberal, dacă putem spune acest lucru, dar principiile rămân aceleaşi. Profituri mari, imense, în detrimentul persoanelor fizice din România şi companiilor din România, nu este corect. Că luăm zona bancară, zona de comunicaţii, energie, toate zonele respective, luăm pe fiecare, disecăm şi vedem că sunt profituri uriaşe. Şi banii unde sunt? Că nu se fac neapărat investiţii în România, mare parte a banilor pleacă din ţară, din păcate. Lumea trebuie să înţeleagă faptul că noi nu avem nimic cu marile companii. Orice ţară normală înţelege, şi oricât ai fi de stânga, că banca are un rol esenţial, ea finanţează economic, dar hai să finanţăm economia reală. Mai departe, marile companii, multinaţionalele sunt binevenite în această ţară, dar nu trebuie să transfere profitul din această ţară. Dacă tot faci profit aici, investeşte în această ţară", a mai afirmat Eugen Teodorovici.

Şeful de la Finanţe a precizat că presiunile vin peste tot, şi la comisiile parlamentare, iar cei din zona bancară au trimit la CSAT şi preşedintelui solicitare de a se discuta subiectul Ordonanţei la următoarea reuniune.

"Vin peste tot, şi la comisiile parlamentare. Toţi au trimis în toate părţile. Cei din zona bancară au trimis CSAT şi preşedintelui României pentru a se discuta pe ordinea de zi la următoarea reuniune acest subiect. Deci fiecare insistă. Au trimis inclusiv la băncile internaţionale, la BEI, la BERD, la Banca Centrală Europeană şi în alte zone, fiecare în zona în care speră să găsească un lobby întors spre România şi se face o scrisoare către Bucureşti: Ştiţi, ce aţi făcut poate nu e tocmai cea mai bună cale. Asta este practica internaţională. Nouă ni se pare ceva ciudat, dar astea au loc oriunde în lume. Dar în coaliţie nu este niciun fel de tensiune, ca sa fie foarte clar", a explicat Teodorovici.

Referitor la postarea de pe Facebook a purtătorului de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, conform "căruia supra-taxarea acestor companii o vom plăti cu toţii prin facturi mai mari la gaze, energie electrică, carburanţi, telefon şi Internet, rate mai mari la bancă şi scumpiri în lanţ la alimente şi bunuri de larg consum", Teodorovici a afirmat că ar putea exista astfel de acţiuni din partea unor companii pentru a pune presiune pe Guvern, adăugând totodată că unele persoane din acest partid "culeg" nemulţumirile populaţiei şi încearcă să le promoveze, deşi "ei n-au treabă cu asta".

"Aici putem vorbi de un lobby altfel decât cel normal, în sensul că interesele, probabil ca şi promisiunile pentru campania electorală...Ăsta este limbaj de purtător de cuvânt? De membru în PNL? Şi Varujan Vosganian în Parlament a zis că se gândeşte cu nostalgie la vremurile în care în Parlament erau acei liberali cu adevărat liberali, cu limbaj decent, cu prezenţă, cu ţinută de liberali, de lorzi.(...). Eu spun că nu are dreptate (Ionel Dancă n.r), sau, în fine pot să existe astfel de acţiuni ale acestor companii care îşi văd profiturile diminuate, să aibă astfel de practici pentru a încerca să intimideze sau să pună presiune pe Guvern prin intermediul populaţiei, iar cei de tipul acestui personaj, nu că le-ar păsa lor de oameni. N-au nicio treabă cu populaţia. Cei din Partidul Naţional Liberal de azi, nu toţi...ei doar culeg ce cred ei că ar fi o nemulţumire pentru populaţie şi încearcă să o promoveze ca şi cum ar fi luptătorii acelei.....Dar ei n-au treaba cu asta", a declarat ministrul Finanţelor.

