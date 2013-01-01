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Termoenergetica: 29% dintre asociațiile de proprietari nu au apă caldă și căldură la parametrii corespunzători

| 02 noi, 19:27

 

Termoenergetica informează că, în prezent, 71% dintre asociațiile de proprietari au apă caldă și căldură la parametri corespunzători.

 

 

 

În data de 16 octombrie, compania a început furnizarea agentului termic pentru încălzire, ca urmare a îndeplinirii condițiilor privind temperaturile exterioare.
'Sunt asociații de proprietari care au optat pentru amânarea furnizării încălzirii, prin închiderea vanelor de alimentare de la baza imobilelor. În prezent, 71% dintre asociațiile de proprietari au apă caldă și căldură la parametri corespunzători, în timp ce restul de 29% nu, pe fondul situației actuale a capacităților de producție a energiei termice', transmite Termoenergetica, luni, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit aceleiași surse, există patru centrale electrotermice ale ELCEN, ce aparțin de Ministerul Energiei, care deservesc Capitala: CTE București Sud, CTE București Vest, CTE Grozăvești și CTE Progresu.
În ce privește CTE București Vest, care deservește Sectorul 6, aceasta nu este în prezent în funcțiune.
'E încă în reparații, în urma a două avarii majore însoțite de incendii, produse în primăvara anului 2026. Repornirea acesteia este programată pentru luna noiembrie 2026', arată compania.
La CTE Progresu, care deservește Sectorul 4 și o mare parte din Sectorul 5, ELCEN efectuează în prezent manevrele tehnice necesare pentru pornirea centralei, în coordonare cu Termoenergetica.
'Reluarea funcționării centralei are loc în contextul finalizării unor lucrări importante de modernizare a rețelei de termoficare, realizate prin proiectul finanțat din fonduri europene POIM, care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și la creșterea eficienței sistemului de termoficare', se arată în postare.
În cazul CTE București Sud, care deservește Sectoarele 2, 3 și parțial 4, temperatura agentului termic livrat 'nu a corespuns nivelului solicitat' de CMTEB prin nota de comandă, în care au fost precizați parametrii necesari de debit, presiune și temperatură.
'Odată cu pornirea CTE Progresu, sarcina termică aferentă acesteia va reveni în aria proprie de deservire, contribuind astfel la îmbunătățirea parametrilor de funcționare ai CTE București Sud', menționează compania.
În ce privește CTE Grozăvești, în condițiile actuale, sarcina termică și hidraulică preluată de această centrală 'nu permite alimentarea corespunzătoare' a Sectoarelor 1, 5 și 6.
'Pentru asigurarea parametrilor necesari de funcționare este necesară punerea în funcțiune a CTE București Vest și CTE Grivița', informează compania.
Se reamintește totodată că ELCEN este responsabilă de producerea energiei termice, în timp ce Compania Municipală Termoenergetica București asigură transportul, distribuția și furnizarea acesteia către consumatori.
'Cele două companii colaborează permanent pentru corelarea capacităților de producție cu necesarul de consum și cu posibilitățile tehnice ale rețelei de transport și distribuție', se menționează în postare.

 

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