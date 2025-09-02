Tomac: Am demonstrat că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent putem învinge imperiul răului

''Am demonstrat, din nou, că atunci când suntem uniți și acționăm inteligent putem învinge imperiul răului! Felicitări tuturor cetățenilor care au votat hotărât pentru un viitor comun în Uniunea Europeană. Republica Moldova își continuă drumul spre Bruxelles, acolo unde națiunea noastră se va reîntregi din nou! Nu putem să uităm nicio clipă că Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești și trebuie să preluăm toate bunele practici de la Chișinău în ceea ce privește combaterea propagandei rusești. Doar așa vom fi mai puternici și în siguranță! Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această victorie!'', a scris Tomac pe Facebook.

Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secția organizată la Ambasada de la București.