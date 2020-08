Traian Băsescu: Barna şi Orban au mizat pe laşitatea mea. A fost o eroare. Nu fug de lupte politice

"Nu am niciun sentiment de regret că am decis intrarea în cursă. Nu am nicio o undă de mustrări de conştinţă la ideea că ar câştiga Firea. Nu o să câştige. Niciunul din cei doi nu ştie ce-i de făcut în Capitală. Nu cu procesele mai oprim o construiţă sau cu ochelari şi duşi pensionarii în Grecia se face treabă în Bucureşti. Vremea găleţii a trecut şi trece şi vremea cumpărării voturilor din bugetul de stat. Atunci am putea asista la un rezultat spectaculos", a afirmat Traian Băsescu într-un interviu pentru Adevarul.

Întrebat dacă este de părere că Dan Barna şi Ludovic Orban au mizat că nu vor candida la Primăria Capitalei, fostul preşedinte a răspuns: "Da. Au mizat pe laşitatea mea. A fost o eroare. Eu nu fug de lupte politice. Nu am nicio zgârietură pe spate, le am pe toate pe piept. Am o datorie faţă de bucureşteni. Eu cred că e o candidatură care ajută PMP. Câţi din candidaţii PNL şi USR la sectoare îi cunoaşteţi".

Traian Băsescu a mai explicat că principala problemă a Bucureştiului este gunoiul, în condiţiile în care doar 9% din liniile de sortare recuperează material reciclabil. Acesta afirmă că vrea să se facă o fabrică de procesare a gunoiului, cu fonduri europene.

