Trump afirmă că termenul limită de marți pentru încheierea unui acord cu Iranul este final

| 06 apr, 19:07

Președintele american Donald Trump a declarat luni că termenul limită de marți pe care l-a stabilit pentru Iran pentru a încheia un acord este final, spunând că propunerea de pace a Teheranului este 'semnificativă', dar nu suficient de bună, relatează AFP și Reuters.

 

Trump a avertizat că forțele americane vor declanșa atacuri ample asupra infrastructurii iraniene dacă termenul limită de marți seară nu este respectat. Iranul a respins termenul limită stabilit de președintele american.
'Ei au făcut o propunere, și este o propunere semnificativă. Este un pas semnificativ. Dar nu este suficient de bună', a spus Trump despre Iran.
'Războiul s-ar putea termina foarte repede, dacă ei fac ce trebuie să facă. Trebuie să facă anumite lucruri. Ei știu asta, au negociat, cred, cu bună-credință', a afirmat el în timpul unui eveniment anual de Paște pentru copii organizat la Casa Albă.
Consilierii de rang înalt ai lui Trump au negociat indirect cu Iranul, prin intermediul Pakistanului, încercând să obțină un acord prin care Teheranul să renunțe la armele nucleare și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă de tranzit al petrolului.
Iranul a declarat că dorește un sfârșit permanent al războiului, nu doar un armistițiu temporar.
Trump a spus că se pare că cea mai recentă echipă care reprezintă guvernul iranian 'nu este la fel de radicalizată' ca altele care au fost ucise în atacuri aeriene.
'Credem că de fapt sunt mai deștepți', a declarat el.
Trump a mai afirmat că, dacă ar fi după el, Statele Unite ar prelua controlul asupra petrolului iranian, dar a subliniat că poporul american probabil nu ar înțelege o astfel de decizie.

 

Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu combustibili

06 apr, 19:08
Citeşte mai departe
Ilie Bolojan

Ilie Bolojan: Pentru România NATO înseamnă siguranță, stabilitate și încredere

06 apr, 19:20
Citeşte mai departe
dddddd

Motreanu: Reprezentanți ai PSD, obișnuiți cu limbajul dublu, par surprinși că Bolojan elimină privilegii

06 apr, 19:17
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Anna Leu, mărturisiri sfâșietoare la 8 luni de la moartea lui Mihai Leu. Ce dorință avea marele campion

Citeşte mai departe
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
Florin Manole
Florin Manole: Lupta pentru buget nu s-a terminat; mai este și votul din plen
bal
Daniel Băluță: PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea și pentru umilirea românilor
Andrei Țărnea
Țărnea (MAE): Legislația nu permite comunicarea datelor personale a cetățenilor care nu au funcție publică
Pauliuc
Pauliuc (PNL): Reformele începute trebuie duse până la capăt; o ieșire de la guvernare - un gest de maximă iresponsabilitate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Avertisment dur. Cetatea Sighișoara este în pericol. Ce s-ar putea întâmpla în orice moment
h
Fără lumina sfântă de la Ierusalim? Există acest risc, confirmă Patriarhia: există deja un plan „B
h
Ministrul Economiei intervine după concedierea a mii de oameni de la Damen în prag de Paște: Plata salariilor este prioritară
economica.net
feminis.ro
h
Anna Leu, mărturisiri sfâșietoare la 8 luni de la moartea lui Mihai Leu. Ce dorință avea marele campion
h
Căldura extremă este asociată cu greutatea scăzută la naștere (studiu)
h
Mihai Bobonete, imagine de pe patul de spital. Ce a scris pe Facebook i-a surprins pe fani
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ