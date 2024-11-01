Trump afirmă că termenul limită de marți pentru încheierea unui acord cu Iranul este final

Trump a avertizat că forțele americane vor declanșa atacuri ample asupra infrastructurii iraniene dacă termenul limită de marți seară nu este respectat. Iranul a respins termenul limită stabilit de președintele american.

'Ei au făcut o propunere, și este o propunere semnificativă. Este un pas semnificativ. Dar nu este suficient de bună', a spus Trump despre Iran.

'Războiul s-ar putea termina foarte repede, dacă ei fac ce trebuie să facă. Trebuie să facă anumite lucruri. Ei știu asta, au negociat, cred, cu bună-credință', a afirmat el în timpul unui eveniment anual de Paște pentru copii organizat la Casa Albă.

Consilierii de rang înalt ai lui Trump au negociat indirect cu Iranul, prin intermediul Pakistanului, încercând să obțină un acord prin care Teheranul să renunțe la armele nucleare și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă de tranzit al petrolului.

Iranul a declarat că dorește un sfârșit permanent al războiului, nu doar un armistițiu temporar.

Trump a spus că se pare că cea mai recentă echipă care reprezintă guvernul iranian 'nu este la fel de radicalizată' ca altele care au fost ucise în atacuri aeriene.

'Credem că de fapt sunt mai deștepți', a declarat el.

Trump a mai afirmat că, dacă ar fi după el, Statele Unite ar prelua controlul asupra petrolului iranian, dar a subliniat că poporul american probabil nu ar înțelege o astfel de decizie.