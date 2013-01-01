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Turcan: Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor - încă un serviciu făcut PSD

| 05 noi, 18:28

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, joi, că moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor este 'încă un serviciu făcut PSD', menționând că atunci când social-democrații 'nu-și asumă pe față atacurile la miniștrii din propriul guvern, se ocupă AUR'.

 

'Când PSD nu-și asumă pe față atacurile la miniștrii din propriul guvern, se ocupă AUR. Buna înțelegere PSD-AUR funcționează în continuare: o mână spală pe alta! Au dat jos împreună Guvernul Bolojan. Au început să acapareze împreună funcții publice în Parlament și în alte instituții. Acum își împart rolurile când trebuie atacați miniștrii care încurcă socotelile PSD. Moțiunea AUR împotriva ministrului Finanțelor este încă un serviciu făcut PSD. Aceleași acuzații, aceeași încercare de a falsifica bilanțul Guvernului Bolojan și de a întreține povestea 'grelei moșteniri', a scris Turcan pe Facebook.
Potrivit acesteia, cifrele oficiale ale Ministerului Finanțelor contrazic discursul acestora, un deficit de 3,81% din PIB în primele nouă luni ale acestui an, față de 5,31% în aceeași perioadă din 2025.
'Tocmai această realitate îi deranjează: rezultatele disciplinei bugetare din timpul Guvernului Bolojan le strică scenariul. Să fie limpede: PSD are guvernul și manevrează premierul. AUR parazitează guvernarea, profită de beneficii și mimează opoziția. Iar când PSD vrea să lovească în propriii miniștri fără să-și asume răspunderea, AUR execută. România are nevoie de disciplină bugetară, seriozitate și rezultate. PSD și AUR îi oferă, împreună, atacuri, scuze și lupte pentru funcții', a mai scris Turcan.
AUR a depus, miercuri, în Senat, moțiunea simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, intitulată: 'Bugetul statului la ora adevărului; același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles'.
Moțiunea va fi dezbătută în ședința de plen de miercuri, de la ora 10:00.

 

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