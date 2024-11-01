Turcan: Solicit Comisiei de învățământ să pună pe ordinea de zi proiectul privind interzicerea telefoanelor în școli

'Solicit Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților să pună pe ordinea de zi proiectul de lege prin care telefoanele mobile sunt interzise în școli și licee și să-l adoptăm rapid! Am depus acest proiect de lege în urmă cu câteva luni și are aviz pozitiv de la Ministerul Educației. Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în pauze. Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm? Diferențele sunt clare: Danemarca are 478 de puncte la științe față de 425 în România, 471 la matematică față de 419 și 460 la citire față de 413', a scris Turcan vineri pe Facebook.

Ea a susținut că nu este vorba de o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia, ci 'o măsură pentru a le reda elevilor concentrarea și timpul de învățare'.

'Datele PISA arată că distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale este asociată în România cu un minus de 18 puncte, față de 11 puncte media OECD. Rezultatele României sunt îngrijorătoare: doar 48% dintre elevi ating nivelul minim la matematică și 52% la citire. Mai mult de jumătate dintre elevii români nu ating nivelul de bază la matematică', a precizat liberala.

Potrivit acesteia, telefoanele nu sunt singura problemă, însă aceasta poate și trebuie să fie rezolvată acum.

'Nu mai avem timp pentru indignare de câteva zile. Avem nevoie de măsuri concrete', a transmis Turcan.