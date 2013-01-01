Homepage » Actual

Țuțuianu: Revizuirea cadrului normativ privind partidele urmărește adaptarea legislației la evoluțiile din ultimii 20 de ani

| 10 noi, 17:41

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat marți că revizuirea legislației privind partidele politice este necesară pentru adaptarea acesteia la evoluțiile administrative și judiciare din ultimele două decenii, la jurisprudența europeană și la noile cerințe de digitalizare și transparență.

 

Într-un comunicat de presă transmis marți, Țuțuianu a reacționat la declarațiile deputaților Alexandru Dimitriu (USR) și Alexandru Muraru (PNL), care l-au criticat în legătură cu inițiativa de modificare a cadrului normativ privind partidele politice.
'Am luat act de declarațiile celor doi deputați USR și PNL și de limbajul folosit la adresa președintelui Autorității Electorale Permanente. Înțeleg să nu răspund în aceeași manieră, și aleg să fiu civilizat și profesionist. Atitudinea și declarațiile mele reflectă principiile de imparțialitate și neutralitate care guvernează activitatea Autorității Electorale Permanente, prin menținerea unei conduite obiective, echilibrate și lipsite de orice formă de subiectivism sau părtinire. Revizuirea cadrului normativ privind partidele politice urmărește adaptarea legislației la evoluțiile administrative și judiciare din ultimele două decenii, la jurisprudența europeană și la noile cerințe de digitalizare și transparență. Inițiativa se înscrie în sfera atribuțiilor legale ale AEP și a responsabilității instituționale de îmbunătățire a cadrului normativ, cu respectarea legalității, imparțialității, neutralității și autonomiei partidelor politice', a menționat Țuțuianu într-un comunicat de presă remis AGERPRES.
El a adăugat că înregistrarea partidelor politice intră în competența autorităților electorale în numeroase state cu tradiție democratică, așa cum sunt Irlanda, Malta, Țările de Jos, Suedia și provincia Quebec (Canada). De asemenea, în numeroase state, precum Austria, Croația, Cipru, Cehia, Finlanda, Letonia, Slovacia, Slovenia și Spania, înregistrarea partidelor politice sau administrarea registrului acestora intră în competența unor autorități administrative centrale.
'Autoritatea Electorală Permanentă a identificat, în urma unei analize a sistemului electoral din România și a experienței alegerilor din 2024 și 2025, necesitatea reformării cadrului electoral. Aceste aspecte au fost aduse la cunoștința conducerii Parlamentului și a tuturor partidelor politice. Prin urmare, nu vorbim despre o inițiativă apărută peste noapte sau despre o decizie lipsită de fundament, ci despre o măsură necesară, semnalată oficial. Înainte de a amenința cu plângeri penale pentru delapidare, cei doi parlamentari ar trebui să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba și să vină cu argumente juridice concrete. Altfel riscă să transforme o dezbatere serioasă într-o demonstrație de lipsă totală de înțelegere a subiectului', a afirmat președintele AEP.
Țuțuianu a precizat că posibila constituire a unei alianțe PNL-USR, evocată de cei doi deputați, 'nu reprezintă și nu poate reprezenta o preocupare pentru AEP'.
'Dincolo de aspectele instituționale, trebuie să spun că nu am fost niciodată cercetat pentru fraudă electorală. Resping cu tărie atacul lansat la adresa mea de către Alexandru Dimitriu (USR) și Alexandru Muraru (PNL). De-a lungul activități mele în administrație și politică am urmărit respectarea legii, promovarea interesului public și am exercitat cu deplină responsabilitate mandatele încredințate de către cetățeni prin vot. (...) Litigiile în care sunt implicate persoane din cadrul AEP au la bază situații și împrejurări anterioare preluării mandatului meu, nefiind generate de activitatea desfășurată în timpul actualul mandat. Nu mă aflu în conflict cu niciun angajat al instituției și nu am urmărit niciodată crearea unor astfel de situații. Ceea ce le-am solicitat colegilor mei a fost și rămâne să dea dovadă de corectitudine, seriozitate, profesionalism și responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor, astfel încât, prin efort comun, să construim o instituție performantă, respectată și de care să fim cu toții mândri', a declarat Țuțuianu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Oprea

Oprea: Pentru Ministerul Apărării securitatea energetică este o componentă a securității naționale și credibilității apărării

10 noi, 17:55
Citeşte mai departe
abrud

Abrudean: Polul Modernizării nu e un proiect exclusivist al PNL; sunt discutate orice tipuri de alianțe cu partidele de centr

09 noi, 17:10
Citeşte mai departe
benea

Benea: Reforma administrativ-teritorială ar putea include comasarea unor orașe mici și reclasificarea lor în comune

09 noi, 17:22
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Activitatea cerebrală ar putea indica riscul de Alzheimer cu până la 12 ani înaintea apariţiei simptomelor

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
peiu
Peiu: Avem majoritate pentru alegeri anticipate; susținerea Guvernului Niculescu de către AUR - eveniment improbabil
Victor Negrescu
Victor Negrescu: România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Declarație neașteptată din partea lui Trump. Liderul american îi taxează pe ucraineni pentru că nu arată respect față de Rusia
h
Alertă la granița României: Două avioane F-16, ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene lângă Sulina. RO-Alert în Tulcea
h
VIDEO Principalul rabin reformator american: „Ne așteaptă ani de turbulențe. Epoca de aur a evreilor americani e gata!”
economica.net
feminis.ro
h
Activitatea cerebrală ar putea indica riscul de Alzheimer cu până la 12 ani înaintea apariţiei simptomelor
h
Un bărbat a fost arestat după ce ar fi intrat în locuinţa lui Marius Borg Høiby, fiul reginei Norvegiei
h
Prințul Harry, decizie neașteptată. Ce a făcut după ce a pierdut procesul cu Daily Mail
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ