Un supraviețuitor din Colectiv l-a confruntat pe Bănicioiu: „De ce ne-ați lăsat să murim acolo ca niște câini?”

„De ce ne-ați lăsat să murim acolo ca niște câini? Au fost banii mai importanți, miza politică?”, l-a întrebat Mihai Grecea, victimă din Colectiv, pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, la ieșirea de la audierile din dosarul „Colectiv”.

Redăm dialogul dintre cei doi:

Mihai Grecea: De ce ne-ați lăsat să murim acolo ca niște câini? Au fost banii mai importanți, miza politică?

Nicolae Bănicioiu: Noi am spus din primul moment că asigurăm toate ce e necesar.

M.G.: Am urmărit toate materialele din media, le am...

N. B.: Ne întâlnim și răspund la fiecare, când vreți dumneavoastră. Am făcut tot ceea ce era omenește posibil, credeți-mă. Și eu și doctorii. Nu acuzați salvatorii, vorbiți și despre oamenii care au fost salvați...

M. G.: Știați ce e în spitale, ați fost ministrul Sănătății!

N. B.: Am încercat să le repar (...) Noi am trimis afară toți pacienții...

M. G.: Când? După ziua a șaptea, a opta, când au început să moară?

N. B.: Dumneavoastră ați fost acolo ca și mine. Cine decidea când pleacă pacientul? Ministrul nu decide (...) Credeți-mă că am făcut tot ceea ce era omenește posibil! Statul român a făcut tot ceea ce a putut.

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a fost audiat, vineri, timp de cinci ore, la Parchetul General, unde a fost citat ca martor, în dosarul Colectiv. La ieșire le-a spus jurnaliștilor prezenți că a răspuns la toate întrebările procurorilor.

„Am răspuns la toate întrebările. (...) Credeți-mă că și eu și ceilalți am fi vrut să facem mai mult. Și credeți-mă că am făcut tot ceea ce era omenește posibil (...) Nu am refuzat niciun ajutor”, a declarat fostul ministru Nicolae Bănicioiu la ieșirea de la Parchetul General.

În același dosar a fost audiat ca martor și șeful DSU, Raed Arafat, potrivit HotNews.