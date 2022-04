USR: Coaliţia PSD-PNL-UDMR pune jocurile politice mai presus de sănătatea românilor

„Infertilitatea nu este un moft, ci o boală care afectează 1 din 5 cupluri şi pentru foarte multe dintre acestea singura soluţie este fertilizarea in vitro. Această procedură este însă costisitoare şi până acum statul român nu a făcut nimic pentru a veni în ajutorul cuplurilor care îşi doresc copii şi nu-i pot avea pe cale naturală. Au fost în trecut programe la anumite primării din ţară, ca de exemplu la Primăria Bucureşti sau Primăria Constanţa, care au acordat vouchere cu care cuplurile puteau merge la anumite clinici pentru decontarea unei părţi din costul procedurilor de fertilizare in vitro. La Ministerul Sănătăţii există şi acum un subprogram de acest fel, tot pe bază de vouchere, dar nu beneficiază de finanţare”, mai indică sursa citată.

„Nu e suficient! Cuplurile, femeile afectate de infertilitate şi care vor să apeleze la aceste proceduri nu pot aştepta nici tombole, nici disponibilitatea ministrului de a finanţa sau nu, nici campania electorală. Cei care suferă de infertilitate au nevoie predictibilitate şi siguranţă. De aceea proiectul pe care l-am depus la începutul acestui an are ca principal scop decontarea procedurilor de fertilizare in vitro prin Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, la fel ca orice altă procedură medicală. Nu se vrea. Pur şi simplu. Sau nu se vrea acum pentru că nu e campanie electorală. E clar acest lucru din raportul negativ pe care proiectul l-a primit zilele trecute în Comisia de Sănătate din Senat prin votul parlamentarilor PSD, PNL, UDMR. Deşi în urmă cu o lună ministrul Rafila se poza cu ministrul Firea şi amândoi declarau că susţin acest demers, ba mai mult au găsit şi finanţare, Ministerul Sănătăţii a găsit de cuviinţă să declare către Comisia de Sănătate din Senat că nu susţine proiectul de lege. Mai mult decât atât, amendamentele pe care le-am propus, prin care se eliminau criteriile iniţiale de eligibilitate şi care extindeau vârstă beneficiarelor până la 45 de ani, au fost respinse de majoritatea PSD- PNL-UDMR din Comisia de Sănătate fără niciun motiv. Concluzia mea este că pur şi simplu îşi bat joc de noi şi puţin îi interesează de sănătatea românilor”, a declarat Cristina Rizea, deputata care a iniţiat acest proiect, potrivit sursei amintite.

Sursa menţionată mai arată că în 2021, în România s-au născut cei mai puţini copii din perioada postdecembristă. Este un motiv în plus ca statul român să acţioneze proactiv cu măsuri pentru creşterea natalităţii şi scăderea gradului de îmbătrânire a populaţiei. Decontarea procedurilor de fertilizare in vitro din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este una dintre aceste măsuri.

Proiectul de lege urmează să fie prezentat plenului Senatului cu propunere de respingere, după care proiectul va fi înaintat Camerei Deputaţilor care este for decizional. O legislaţie similară există în multe alte state din lumea civilizată.