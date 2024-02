USR: Concediile medicale false trebuie oprite prin controale, nu prin taxare

Potrivit unui comunicat de presă, "după reţeta deja binecunoscută, Marcel Ciolacu pozează, astăzi, în premierul care va rezolva problema suprataxării concediilor medicale, ca şi cum nu tot el ar fi creat-o". USR menţionează că prim-ministrul nu avansează, însă, termen concret de rezolvare şi nici nu spune că va elimina taxa de 10%, ci vorbeşte despre "foaie de parcurs" şi despre "descurajarea abuzului de concedii medicale nejustificate".

"Ştiţi ce nu fraudează nimeni niciodată în ciuda a ce spun relaxaţi guvernanţii? Chimioterapia propriului copil, de exemplu. Nimeni nu a scăpat de lăcomia PSD-PNL, nici măcar părinţii copiilor cu cancer, gravidele cu sarcini cu risc, cei care au făcut stop cardiac, angajaţii care erau spitalizaţi după o operaţie. Toţi au fost taxaţi cu 10% în plus de Guvernul Ciolacu pentru că "se exagerează, domnule, cu medicalele". Hoţii numai hoţi văd în jur. Concediile medicale false trebuie oprite prin controale, nu prin taxare", a declarat deputata USR Oana Ţoiu într-un comunicat de presă.

Aceasta a amintit că a avertizat, încă din decembrie 2023, că românii în concediu medical vor primi mai puţini bani de la 1 ianuarie 2024.

Potrivit USR, "o dovadă în plus că actualul Guvern este interesat doar să taie din banii cetăţenilor, nu şi de soluţii pentru problema eventualelor fraude cu concedii medicale, reiese din cifrele Casele Naţionale de Asigurări de Sănătate". În primul trimestru din 2023, CNAS a făcut doar 36 de controale, verificând oricum doar hârtii, nu şi cum au fost acordate respectivele concedii, adaugă USR.

"Cât timp se face premierul PSD că rezolvă problema pe care chiar el şi Guvernul PSD-PNL au creat-o, sunt 25.000 de părinţi care au avut copilul bolnav în luna ianuarie şi au avut nevoie de o zi sau mai multe zile de concediu medical pentru îngrijirea lui. Mai ştim că avem 5.000 de copii bolnavi de cancer în România şi că este esenţial ca aceştia să aibă părinţii lângă ei, fără ca statul să-i "pedepsească" cu tăierea veniturilor lunare. Nu în ultimul rând, de la introducerea taxei pe boală de către PSD şi PNL, 4.000 de mame, care de abia au născut, şi-au văzut veniturile diminuate. USR va continua să utilizeze toate instrumentele politice pentru a repara nedreptatea făcută de PSD şi PNL celor care, după ce au muncit ani de zile, fix când s-au îmbolnăvit şi aveau nevoie de sprijinul pentru care au plătit asigurare, află că acest venit le-a fost micşorat pe ascuns. (...) Pentru Ciolacu şi Ciucă, banii mamelor care de abia au născut şi ai părinţilor care au copii bolnavi de cancer nu reprezintă subiect de interes. Ei sunt mult prea preocupaţi de împărţirea ciolanului pe următorii 10 ani", precizează comunicatul de presă.

Reprezentanţii USR amintesc că la mijlocul lunii ianuarie au solicitat Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituţională "ordonanţa trenuleţ" în care a fost inclusă noua taxă.

"Cum nu am primit vreun răspuns de la Renate Weber, Avocatul PSD-PNL, la începutul actualei sesiuni parlamentare am depus proiect de lege pentru eliminarea taxei pe boală. Iar când "ordonanţa trenuleţ" a intrat în dezbaterea Senatului, am depus amendamente şi am cerut desfiinţarea de urgenţă. Atât PNL, care se lăuda că vine cu propriile amendamente, cât şi PSD-ul lui Marcel Ciolacu au votat pentru amânarea dezbaterii", adaugă aceştia.

Guvernul va lua cât mai curând o decizie privind eliminarea impozitării cu 10% a concediilor medicale, posibil săptămâna viitoare, două dintre categoriile de beneficiari urmând a fi pacienţii oncologici şi femeile însărcinate, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

El a răspuns astfel, întrebat dacă în cadrul în cadrul şedinţei de guvern de joi a fost stabilit un calendar pentru eliminarea contribuţiei de 10% pusă pe concediile medicale de la 1 ianuarie.

"Calendarul este cât de repede se poate, este posibil să se întâmple chiar în viitoarea şedinţă de guvern, responsabil fiind Ministerul Finanţelor pentru această speţă. Decizia este luată, a fost comunicată în spaţiul public, este şi oportună, după cum s-a precizat deja. Şi, dacă nu mă înşel, următoarea şedinţă de guvern va avea loc vinerea viitoare şi este foarte probabil să avem decizia până atunci", a declarat Mihai Constantin, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Acesta a precizat că pacienţii oncologici şi femeile însărcinate nu vor plăti acest impozit, întrebat în acest sens.