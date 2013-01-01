USR și PNL îi cer președintelui AEP să retragă proiectul de lege privind partidele politice

Dimitriu a declarat la Palatul Parlamentului că Adrian Țuțuianu 'vrea să hotărască el dacă USR are voie să facă alianță cu PNL'.

'Vrea el și pixul lui să aibă drept de viață și de moarte asupra partidelor politice. Asta se încearcă prin această lege a partidelor politice pe care încearcă în mod brutal și forțat să o împingă domnul Țuțuianu de la AEP. Și sunt două probleme fundamentale pe care le întâmpină acest proiect. Problema de procedură este legată de faptul că AEP nu are voie să inițieze și să întocmească astfel de legi. (...) Nu are voie să se bage în constituirea, nașterea, problemele ce țin de alianțe, respectiv decesul unui partid politic. Partidul politic este o persoană juridică. AEP nu are ce să caute când vine vorba despre cum se administrează o persoană juridică, cum se administrează un partid. În ceea ce privește problema de fond, cum este posibil ca un PSD-ist să facă astfel de lucruri și să spună că trebuie să hotărască el dacă un partid face sau nu o alianță? De ce nu lăsăm tot la instanță acest lucru? Este un lucru foarte grav pe care îl încearcă PSD', a afirmat deputatul USR.

El i-a 'sugerat' lui Țuțuianu să retragă de urgență acest proiect și să lase Parlamentul să hotărască cum și în ce fel ar trebui să fie modificată această legislație.

'Domnule Țuțuianu, vă rog frumos să retrageți această lege și să nu mai discutați despre ea. În caz contrar, vom depune plângere penală pentru delapidare. Folosiți fondurile Autorității Electorale Permanente în scopul de a ajuta PSD. AEP nu este bâta PSD, așa că vă rog frumos să vă abțineți măcar în al doisprezecelea ceas. Veți suporta toate rigorile legii', a spus Dimitriu.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a spus că președintele AEP, Adrian Țuțuianu, este 'bombardier politic', 'care are o întreagă istorie la activ de gafe politice, de încălcări ale legii și de abuzuri'.

'Vreau să vă spun că există câteva lucruri foarte concrete prin felul în care acest bombardier politic și echipa sa de PSD-iști de la AEP încearcă să blocheze alianța PNL-USR. În primul rând, acest proiect de lege schimbă un lucru esențial. Știți foarte bine că, astăzi, înregistrarea alianțelor dintre partide se face la Tribunalul București, printr-o decizie a unui magistrat, iar prin proiectul AEP, aceasta ar crea un filtru pentru ca această decizie să se mute administrativ la AEP. (...) Aș vrea să vă spun că PNL și USR au luat decizia de a nu mai participa la niciun fel de consultare cu acest bombardier și cu echipa PSD-istă de la AEP pe acest proiect de act normativ', a susținut Muraru.