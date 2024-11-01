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USR: RA-APPS a publicat lista contractelor prin care imobilele sunt date în folosință persoanelor juridice

| 10 iun, 19:27

USR anunță că Regia Autonomă 'Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat' (RA-APPS) a publicat pentru prima dată după 1989 lista contractelor prin care imobilele statului român sunt date în folosință persoanelor juridice.

 

'Facem lumină în patrimoniul public al statului. RA-APPS a publicat primele date. Regia Autonomă 'Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat' a publicat pentru prima dată după 1989 lista contractelor prin care imobilele statului român sunt date în folosință persoanelor juridice - adrese, suprafețe, prețuri, modul de atribuire', reiese dintr-un comunicat transmis de Uniunea Salvați România.
Lista este disponibilă public la https://www.apps.ro/liste-conform-hg/, în baza Hotărârii de Guvern inițiate de USR, se menționează în comunicat.
'Rezistența a fost reală. 30 de ani, acesta a fost cel mai bine păstrat secret al statului. Dar vom continua să monitorizăm modul în care RA-APPS implementează hotărârea Guvernului. Statul nu este moșia nimănui', a spus Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului, potrivit sursei citate.

 

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