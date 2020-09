Victor Ponta, despre o alianţă între Pro România şi ALDE: "După 27 septembrie facem noi alianţa opoziţiei"

Întrebat dacă a discutat cu ALDE despre o posibilă fuziune, Victor Ponta a răspuns: „Nu am discutat, pentru că nu m-am văzut cu dl Tăriceanu. Am discutat luni când am văzut că nu se face nicio mare alianță a opoziției și am zis că după 27 septembrie facem noi alianța opoziției. Dacă PSD-ul nu a vrut, o facem noi. Cum o facem, în ce formulă, nu ne-am văzut să discutăm, deci nu există niciun detaliu pe tema asta, există doar o discuție a mea cu dl Tăriceanu”.

„Să candidăm ca alianță nu se mai poate. Atunci trebuie să găsim o formulă dacă vrem să candidăm împreună, ceea ce cred că este un lucru rațional. Dacă nu, candidăm separat și facem alianța după aceea. Dar noi ne dorim să fim opoziția”, a adăugat liderul Pro România, Victor Ponta, legat de subiectul unei eventuale fuziuni.

Întrebat dacă exclude ca Pro România și ALDE să ajungă, în urma discuțiilor de după alegerile locale, la varianta unei fuziuni între cele două partide, Victor Ponta a declarat pentru stiripesurse.ro: „Cum să exclud? Nici vorbă. Vrem să ne unim forțele să facem totuși o opoziție, mai micuță, așa, mai firavă, dar trebuie să fie o opoziție. Dar nu am discutat nimic de detaliu și nici nu era normal să discutăm până pe 27 septembrie. După locale ne așezăm la masă”.

