Violeta Alexandru: Guvernul nu va rezolva problema pensiilor speciale, iar România va pierde bani din PNRR

"Guvernul avea termen până la sfârşitul anului să vină cu un proiect de lege de eliminare a pensiilor speciale şi să îl şi adopte, exprimarea din PNRR este alinierea la principiul contributivităţii, de unde se subînţelege (...) că ar trebui redusă componenta acordată prin legi speciale. Mai avem puţin şi intrăm în luna mai. Acest Guvern nu va rezolva acest lucru şi trag un semnal de alarmă pentru românii care ne privesc şi le spun că România va pierde bani din PNRR. Nu ei sunt de vină. Nu românii sunt de vină. Ţara asta are oameni capabili şi are oameni curajoşi care reuşesc să facă faţă presiunii celor din aceste sisteme care şi-au creat avantaje de-a lungul vieţii şi care sunt convinsă că insistă să nu le piardă. Vina va fi a celor care sunt acum la guvernare, de sus până jos, de la conducerea politică a acestui Guvern, PSD, PNL, Ciucă, Ciolacu, până la ministrul Muncii, care avea tot timpul din lume să se pună la curent", a declarat Violeta Alexandru, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că Partidul Forţa Dreptei consideră că a venit momentul să fie eliminate pensiile speciale.

"Pentru pensionarii speciali care primesc sume de bani peste pensiile pe contributivitate, auditorii Curţii de Conturi, personalul din Camera Deputaţilor, personalul din instanţe, cei care lucrează în aviaţia civilă şi care au o pensie pe contributivitate şi un supliment acordat de la bugetul de stat care nu are legătură cu contributivitatea, pentru toţi aceştia Forţa Dreptei consideră că a venit un moment 'T 0' în care să facem curăţenie în aceste sisteme şi ele acum trebuie eliminate. Am văzut ce se întâmplă cu sporurile acestor oameni, am văzut ce se întâmplă cu incompatibilităţile care sunt complet scăpate de sub control, ce se întâmplă cu încadrarea în grupe care duce la scăderea vârstei de pensionare. (...) După aceea, discutăm ce vrea statul acesta să facă pentru cei care cu adevărat au o carieră remarcabilă în sistemul public şi care fac sacrificii", a explicat deputata.