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Virgil Popescu: Pentru Simion, românii din diaspora sunt buni doar în ziua votului

| 13 noi, 17:03

 

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu îl acuză pe preşedintele AUR, George Simion, că pentru el românii din diaspora sunt buni doar în ziua votului şi în rest, îi vinde la Bucureşti, pentru o poză cu AfD.

 

 

"Pentru Simion, românii din diaspora sunt buni doar în ziua votului. În rest, îi vinde la Bucureşti, pentru o poză cu AfD. Alice Weidel are un avocat nou. Se numeşte George Simion. Şefa AfD spune că românii "jefuiesc" sistemul social german. Avocatul ei din România, dl. Simion, se grăbeşte să ne liniştească: nu ne-a jignit, presa e prea sensibilă, iar AfD n-are de ce să-şi ceară scuze. Dacă are tupeu, Simion să spună asta asistentelor care ţin în viaţă spitalele nemţeşti sau şoferilor care trag de volan 12 ore, apoi să le explice de ce munca lor e "jaf". Aceştia sunt românii pe care Simion îi lasă de izbelişte ca să nu-şi supere prietenii din AfD", scrie Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.
"Când între români şi AfD alegi AfD, nu eşti altceva decât un patriot de carton", mai spune europarlamentarul PNL:
El menţionează că PNL nu ridică din umeri şi consideră că şefa AfD, Alice Weidel ne-a jignit.
"Delegaţia PNL din Parlamentul European a cerut în scris Comisiei Europene să-i apere pe românii din Germania şi familiile lor. Pentru că Weidel nu e un caz izolat: Sahra Wagenknecht, tot un lider din Germania, vrea tăierea alocaţiilor pentru copiii lucrătorilor români care locuiesc în afara Germaniei. Am solicitat Comisiei să ia public poziţie faţă de aceste atacuri, să verifice dacă Germania respectă regulile europene, să ajute familiile să-şi primească banii la timp şi să blocheze orice încercare de a le tăia drepturile", precizează liberalul.
Virgil Popescu arată că vorbim despre 531.150 de români angajaţi legal în Germania, potrivit datelor prezentate chiar Bundestagului.
"Sunt asistente în spitale, muncitori pe şantiere şi în fabrici, şoferi, oameni care îngrijesc vârstnici. Plătesc taxe şi contribuţii acolo, exact ca un neamţ. Ei îşi apără demnitatea în fiecare zi. Simion nu e în stare s-o apere nici măcar într-un interviu la televizor", menţionează europarlamentarul PNL.
Copreşedinta AfD Alice Weidel, a acuzat, în 28 octombrie, migranţii români că profită de sistemul de protecţie socială german.
"Alocaţii pentru copii, ajutor social de bază, asistenţă medicală: tot mai mulţi migranţi din România ne jefuiesc sistemul social german", a scris Weidel pe X.
Declaraţiile Sahrei Wagenknecht au fost provocate de acelaşi documentar al televiziunii publice regionale germane MDR care a stat la originea acuzaţiilor lansate anterior de Alice Weidel.
Reportajul, consacrat imigraţiei din România şi Bulgaria şi accesului imigranţilor la prestaţiile sociale germane, prezintă inclusiv declaraţiile unor aleşi locali români despre beneficiile economice ale banilor trimişi acasă de cei plecaţi la muncă în Germania.
Documentarul a fost disponibil online începând din 26 octombrie, înainte de a fi difuzat la televiziune la 4 noiembrie.
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